El nuevo negocio de Marie Kondo La reina del orden vende 125 productos para el hogar en su nueva tienda online GLORIA SALGADO Madrid Martes, 19 noviembre 2019, 14:02

La reina del orden tiene nuevo negocio. La pizpireta Marie Kondo ya posee su propia tienda online. Ella, que aboga por eliminar los objetos innecesarios de nuestros hogares, vende productos prescindibles pero, asegura, con «significado».

La mujer que considera que solo debemos mantener 30 libros en nuestras estanterías, ofrece 125 productos con un amplio rango de precios. Desde un reposapalillos negro de 8 dólares, hasta un recipiente dorado de cobre, estaño y silicona en el que guardar las cucharas de palo para cocinar de 275 dólares. Entre los artículos a la venta, también ofrece una vela por 86 dólares, unas babuchas de cuero de 206, un florero de tela de 42, una fiambrera de 60 o un diapasón, para que su «frecuencia vibre por toda la casa». Incluso Kondo a veces lo hace vibrar por todo su cuerpo porque «clarifica» su «energía», según narra en una entrevista en The Wall Street Journal.

Se trata de uno de los muchos negocios de la persona que ha dado a conocer el doblado en vertical o los organizadores profesionales desde que irrumpiese en el mercado con su primer libro, 'La magia del orden', que ya va por su vigésimo quinta edición. Además, cuenta con seminarios, que tienen lista de espera, para poder desarrollar su método Konmari, cuyo coste es de unos 3.000 euros.

Marie Kondo, conocida internacionalmente por su programa de televisión, '¡A ordenar con Marie Kondo!', se desplazará de su residencia en Los Ángeles a Tokio en los próximos días para participar el 1 de diciembre en una selectiva conferencia, titulada 'Knocking the third door'. Su magia parece no tener fin.