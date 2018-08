Oriana Marzoli, nueva concursante de 'Gran Hermano VIP' La experta en realities será una de las concursantes de la nueva edición del reality show de Telecinco EL COMERCIO Gijón Jueves, 30 agosto 2018, 13:39

'Mujeres y hombres y viceversa' ha confirmado este jueves que Oriana Marzoli se convierte en la cuarta concursante oficial de 'Gran Hermano VIP 6'.

En 2012 Oriana saltó a la fama gracias a su polémico paso por 'Mujeres y hombres y vicevers', en la que demostró ser un personaje televisivo en potencia. 'Supervivientes' fue el siguiente concurso que le ofreció la posibilidad de vivir la experiencia en televisión, pero el programa la superó. No comía nada –porque no le gustaba el coco– y no pudo aguantar demasiado en la isla –tan solo cinco días–. También ha probado suerte fuera de nuestras fronteras, entrando en 'Doble tentación', un formato chileno del cual fue expulsada por la organización.

Oriana Marzoli dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP' ofrecerá, seguro, infinidad de momentos para el programa.