«Lo he pasado peor con ciertos pasajeros que con las turbulencias»

Ana Hernández, la primera azafata youtuber, publica 'Postales desde el aire'.

Ya desde niña, cuando iba por las calles de Granada de la mano de su madre, si ella saludaba a unos conocidos, la pequeña Anita enseguida preguntaba: «¿Me puedo ir con ellos?» Conocer gente e ir a todas partes siempre fue la máxima aspiración de Ana Hernández. Y podría decirse que lo ha conseguido. A sus 28 años, ha recorrido más de 50 países, ha vivido en París, Londres, Dubai… Y tiene más horas de vuelo que toda su familia junta. Un día se le ocurrió relatar sus aventuras como azafata en Youtube bajo el seudónimo de 'Azul Místico' (una canción del rapero Elphomega) y ahora tiene medio millón de seguidores en las redes. Pero ha decidido plasmarlo también en un libro titulado 'Postales desde el aire'. «Porque al escribir –explica– se pueden transmitir cosas que no somos capaces de expresar hablando».

Lo de esta granadina con los libros es una larga historia de amor. Aprendió a leer con tres años. Y con cuatro ya escribía. «Mi madre me llevaba a la biblioteca y leía tanto que a los siete años me dieron el premio a la mejor lectora del año por haber leído unos doscientos y pico libros». Hasta le hicieron una entrevista en el programa 'Gente' de TVE, donde Anita afirmaba con desparpajo que sus publicaciones favoritas eran las que trataban de «minerales, planetas y estrellas». Lo cierto es que para entonces ya estaba familiarizada con la astronomía y la mitología griega. Hoy, su libro se lo dedica a su madre, otra viajera incansable, «por darme alas, antes siquiera de que supiera que las necesitaba».

Sus padres se separaron cuando ella era solo un bebé. Y asegura que nunca le ha afectado. «No los recuerdo juntos, así que esa es la única realidad que conozco». Por eso no entendía los dramas de algunas compañeras de su colegio cuando se divorciaban sus padres. «Yo he crecido con dos familias muy diferentes y tengo tres hermanos, dos por parte de padre y uno de madre. No cambiaría eso por nada». Ana era buena estudiante pero, al contrario que sus hermanos (uno de ellos miembro de la selección española de lanzamiento de disco), se declara «nula para el deporte». Su primer gran viaje lo realizó a los cinco años, cuando su madre, profesora de instituto, se la llevó al desierto de Marruecos. «Ella es un ejemplo para mí. Siempre ha sido una mujer fuerte e independiente que no ha tenido miedo de lanzarse a situaciones arriesgadas».

Anita, que de mayor quería ser granjera o arquitecta, terminó estudiando Bellas Artes. Pero sus ganas de moverse por el mundo pudieron más y a los 21 años se plantó en Dubai para convertirse en azafata. A los 22 ya volaba con Emirates. Uno de sus momentos más felices a bordo fue cuando le dejaron aterrizar en la 'cockpit' (cabina de mando) en las Maldivas. «Y ha habido muchos otros de una belleza increíble». Pero también hubo tragos amargos... «He visto llorar a mis compañeras por unas turbulencias terribles en un viaje entre Bombay y Dubai». A ella el zarandeo nunca le ha preocupado. «Sé lo seguros que son los aviones. Lo he pasado mucho peor con pasajeros violentos. Uno me llegó a empujar contra la pared, casi tuvimos que sacar un 'kit' especial que llevamos a bordo para inmovilizarlo. Por suerte, iba tan borracho que se quedó dormido. Nada más aterrizar, lo detuvieron».

Un día Ana Hernández dejó las alas para dedicarse por entero a Youtube. «Se vive mejor, gano más que en la aerolínea y aquí no siento limitada mi creatividad». Fue la primera azafata youtuber española, aunque admite haberse inspirado en el famoso blog 'Diarioazafata'. «Lo que hice fue pasarlo a formato vídeo». Muchos han seguido después su ejemplo. Ella no cree que haya una fórmula para el éxito, aunque intuye que el suyo se debe a su espontaneidad («soy muy impulsiva») y autenticidad. «La gente a veces quiere dar la sensación de ser perfecto en redes y creo que es importante mostrar que también cometemos errores». Solo lamenta que uno de los motivos que más 'haters' le reporta sea su acento andaluz.

Tras cinco años residiendo en Reino Unido, Ana, que ahora viaja a otro ritmo y se ha aficionado a la genealogía, vive actualmente con su pareja en Granada. «Él es inglés y tenía más ganas de venir a España que yo». La youtuber confiesa que ya no es la misma persona que empezó a escribir el libro. «Todos hemos cambiado mucho con la pandemia. A mí antes Granada se me quedaba pequeña, ahora en cambio he aprendido a valorar la importancia de tener a la familia y a los amigos cerca. Y, quién me lo iba a decir, he llegado a la conclusión de que como en casa no se está en ningún sitio».