El 'look' de Paula Echevarría que ha desatado las críticas Paula sigue con su blog, 'Tras la pista de Paula'. / Telecinco Algunas seguidoras de la actriz la han acusado de llevar un vestido de adolescente CARLA COALLA Martes, 14 mayo 2019, 20:50

«Botas sin medias, horror. Vestidito de cuarentona en adolescente, horror. Fans locas por decir obviedades que todos podemos ver en 3, 2, 1...», con estas palabras ha echo una seguidora de Paula Echevarría saltar la liebre en su perfil de Instagram, destapando una serie de críticas que iban dirigidas a censurar el 'look' escogido por la actriz. «En agosto también se tendrá que poner las botas...para que le haga las piernas más monas y sentirse más juvenil».

Las críticas no solo han ido dirigidas hacia el 'look' elegido por Paula Echevarría, sino que también la han acusado de no vestir acorde a su edad. Incluso hay quien ha aprovechado la imagen para atacar directamente a la actriz por sacar a la luz su relación con Miguel Torres muy rápido: «David está feliz. Ha sido muy precavido en su relación con Yana. No como tú. El que ríe el último, ríe mejor. Menuda lección de madurez te ha dado», escribía un usuario de Instagram.

Eso sí, la mayor parte de las críticas las ha recibido el hecho de que Paula Echevarría haya apostado por lucir botas de cowboy, un calzado que resulta del agrado de la candansina tanto en invierno como en verano. Sin embargo, muchos de sus seguidores no han entendido esta elección, llegando incluso a exigirle que se quite «las botas ya».

Como siempre, Paula Echevarría también ha recibido una gran cantidad de muestras de apoyo y de comentarios elogiando su polémico 'look'.