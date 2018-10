Paula Echevarría: «Las que me lapidaron y atacaron brutalmente son feministas» Hace más de un año, la actriz fue protagonista en Twitter después de afirmar que no se sentía ni feminista ni machista EL COMERCIO Viernes, 12 octubre 2018, 20:16

En mayo del año pasado, Paula Echevarría fue protagonista en Twitter a cuenta del feminismo. Preguntada por si se definiría o no como feminista, la actriz afirmó que «me defino como persona. Creo que no hay que ser feminista ni machista, creo que los extremos nunca son buenos». Echevarría, además, aseguró que «no hay que ir a las barricadas todo el rato. Han sido muchos años de lucha donde sí ha habido mucho feminismo, pero llegados a este punto ya no tenemos nada que demostrar. Ya todo el mundo sabe que nos valemos por nosotras mismas, salvo excepciones».

Cristina Pedroche, protagonista indiscutible de las redes sociales por cada uno de sus comentarios y atuendos, no dudó en defender a Echevarría tras sus palabras sobre el feminismo y aseguró que la actriz había sido malinterpretada. Del mismo modo, la colaboradora de «Zapeando» aseguró que «Yo también hace tiempo dije que no era feminista ni machista, ya que como el 80% de la población los entendía como opuestos, y por eso en mis últimas entrevistas he querido recalcar que por supuesto soy feminista, y he intentado explicar la diferencia entre ambos términos a mucha gente que también estaba equivocada», recalcó. «Lo que me duele de todo esto es que se critique a Paula y no al periodista que le preguntó que cómo se sentía al ser una mujer en la sombra de su marido. ¿¿¿En serio??? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Ella contestó muy dignamente y si yo hubiera estado allí también la hubiera aplaudido», dijo Pedroche.

Esta semana, el diario 'El País' sacó a relucir el tema durante una entrevista en la que la actriz aprovechó para repetir lo que dijo hace año y medio: «Es que vuelvo a decir lo mismo. Soy mujer, trabajadora, independiente, hija, madre, novia, amiga, compañera. ¿Qué problema hay en que diga que no quiero que me califiquen ni de feminista ni de machista? ¿Que no es políticamente correcto? ¿Tengo que decir lo que los demás quieren oír? Tengo 41 años, estudios, no soy una tarada ni vivo en los mundos de Yupi, sé lo qué es la vida», explicó en el citado medio asegurando que «Las redes están llenas de feministas abanderadas que son las primeras que te ponen a parir si llevas la falda corta o larga. De feministas que son las primeras que tiran piedras contra otras mujeres. Las que me atacaron brutalmente, las que me lapidaron, se dicen feministas. Ahora ya no puedes opinar de nada. Todo el mundo tiene la piel muy fina. Y si no entras en el carril de lo políticamente correcto, te machacan»