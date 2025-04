La peor noticia para Lucas, de Andy y Lucas, y su operación de nariz

S. V. Martes, 1 de abril 2025, 19:15 Comenta Compartir

Tras semanas de especulaciones sobre si había habido operación de nariz, el cantante Lucas González (del afamado dúo Andy y Lucas) acababa rompiéndose en directo y confesando que efectivamente sí hubo retoquito y con él complicaciones que le dejaron el aspecto que luce ahora. Desde entonces lo ha pasado fatal, pero el artista veía ya la luz del túnel y había anunciado que se sometería a una nueva intervención, pero ha recibido la peor de las noticias.

Según recoge en exclusiva la revista '¡Hola!' la última revisión médica a la que se sometió el gaditano no resultó como esperaba. Tanto es así que se ha tomado la decisión de posponer la operación que estaba previsto que se llevara a cabo este mes de abril. «Mira, os voy a dejar una noticia. En abril no tenemos ni un concierto, me voy a operar la nariz, nunca he cobrado una exclusiva, pues ahora quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar», decía el cantante en el programa 'Hoy Sonsoles'.

Pero por razones médicas no podrá ser. Su mujer María José explicaba a la revista que la operación quedará pospuesta varios meses, hasta octubre, para ser más exactos. El motivo no es otro que la nariz del artista necesita más tiempo para sanar tras la intervención anterior, lo que ha hecho que el planing previsto se esfume. La decisión, evidentemente, ha afectado al estado de ánimo de Lucas: «No son buenas noticias», contaba su pareja.

Aún así y tirando de profesionalidad, el artista seguirá con su gita de aniversario junto a su fiel compañero Andy y no está en sus planes cancelar ninguno de los conciertos que la banda tiene programados.

Con todo Lucas González deberá tener paciencia y ceñirse rigurosamente a los consejos de los médicos, evitar los errores ya cometidos para completar el proceso de recuperación y notar avances, eque le permitan someterse a la próxima operación, que será previsiblemente en el mes de octubre.