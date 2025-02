Rocío Carrasco: «Me siento escuchada, creída y liberada»

joaquina dueñas Madrid Jueves, 3 de junio 2021, 01:49 Comenta Compartir

El arranque de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' el pasado 21 de marzo fue una auténtica conmoción, levantando una polvareda tal que consiguió reacciones de numerosos rostros conocidos del mundo del corazón, pero también de la política, con reacciones ministeriales incluidas. El programa elevaba a los titulares el maltrato psicológico de la mano de Rocío Carrasco y su historia. Comenzaban a incorporarse a las tertulias términos como violencia vicaria o luz de gas. Con el transcurrir de los episodios parecía que perdía fuerza ese hilo argumental para adentrarse en las luchas intestinas de una familia. Sin embargo, el último programa de la docuserie arrancó con la firme intención de recuperar toda su carga de denuncia pública. Una denuncia pública gracias a la que Rocío Carrasco dijo que había conseguido sentirse «escuchada, creída y liberada».

Pero antes de eso, Carlota Corredera, desde una azotea de Mediaset, comenzó con su habitual introducción en la que recordaba que el programa había abierto un debate «apasionante y difícil de digerir» con un gran impacto social que había provocado que miles de mujeres se sintieran identificadas provocando la mayor subida intermensual de la historia de llamadas al 016. «Esta serie ha cambiado la conciencia de los españoles y españolas», afirmó la conductora del programa.

En el plató, junto a la presentadora, Ana Bernal-Triviño, Paloma García Pelayo, Montse Suárez, Kiko Hernández, Pilar Raola y una silla vacía que más tarde ocuparía Lidia Lozano. Tras hacer un repaso de lo sucedido hasta el momento, Rocío Carrasco entró en plató mientras Blas Cantó versionaba la canción de Rocío Jurado, 'Como una ola'. «Estoy muy orgullosa de mi país y de las mujeres de mi país. Las valientes son ellas», comenzó Rocío, agradecida por haber tenido la oportunidad de alzar la voz mientras otras mujeres no la tienen.

En esa línea el vídeo con una recopilación de mensajes de apoyo de Carme Chaparro, periodista; Lucía Etxebarría, escritora; Adriana Lastra, portavoz de PSOE en el Congreso; Mercedes Milán, presentadora y las actrices Lara Dibildos, Melani Olivares e Itziar Castro, junto a una psicóloga asociación M.A.M.I. (asociación de víctimas de violencia vicaria) y excompañera de colegio Rocío, Marieta, que intervino en directo para hablar con Rocío Carrasco. Y también de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que agradecía su testimonio a la hija de la chipionera y esperaba que al menos le hubiera servido como «reparación» y que «sientas que ha servido que ha servido a muchas mujeres».

Rocío dijo estar «más serena y satisfecha con el trabajo emocional que he hecho de recolocar mis pensamientos, mis vivencias y esperanzada en que después de este esfuerzo tan sumamente grande, en que la Justicia me acompañe y vaya conmigo de la mano. Que ese esfuerzo sirva para algo», algo que repitió en varias ocasiones. Abanderada «con gusto», de la lucha contra el maltrato psicológico, algo que dijo no haber buscado nunca porque lo único que desea es poder ir «con la Justicia de la mano. Que se me dé la oportunidad». De hecho, anunció que «vamos a presentar la reapertura con todos los testimonios nuevos que han salido. Incluso con algunos que no presenté en su día porque pensaba que ya no me valían porque había pasado mucho tiempo». Tanto que incluso explicó que hay agresiones que, si bien recordaba, no lo hacía en toda su dimensión, algo que le han relatado testigos de aquellas situaciones.

Sobre la brecha abierta entre ella y sus hijos, la presentadora le preguntó, «¿te sientes más cerca de tus hijos?», a lo que la hija de la chipionera contestó, que «es difícil, no te puedo contestar porque ni siquiera yo lo sé» pero sí aseguró se siente «escuchada, creída y liberada. Eso es el principio de una nueva vida liberada». Una nueva vida en la que recibió el apoyo sin fisuras de su tío Antonio Carrasco (hermano de su padre) y de su mujer, Maribel, que le dijo rotunda «yo sí me creo tus lágrimas pero lo que tienes que hacer es dejar de llorar y volver a sonreír».

Era la una de la madrugada cuando se dio a conocer la sorpresa de la noche y que venía siendo anunciada desde la misma tarde. Con imágenes rodadas en el reciente viaje de Rocío Carrasco a Chipiona se dirigió directamente a la familia Mohedano. «Ha llegado el momento de contar por qué no tiene relación con Amador, Rosa, Gloria, José Antonio y sus hermanos, Gloria y José Fernando» y será en un próximo programa que se emitirá el próximo otoño bajo el título 'En el nombre de Rocío'.