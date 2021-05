La dura batalla de Salma Hayek contra la covid 19: «Prefiero morir en mi casa» La actriz requirió oxígeno para respirar y su médico le suplicó que fuera al hospital Salma Hayek, en una imagen del año pasadp EL COMERCIO Oviedo Viernes, 21 mayo 2021, 16:04

El coronavirus llevó a la actriz Salma Hayek cerca de la muerte poco después del estallido inicial de la pandemia y casi un año ha tardado en recuperarse de sus secuelas. La estrella de Hollywood ha confesado, en una entrevista concedida a 'Variety, el duro trance vital al que se enfrentó tras enfermar por covid 19.

Según su relato pasó cerca de siete semanas aislada en una habitación de su casa en Londres y su paulatino empeoramiento le obligó a depender del oxígeno. Su médico le «suplicó» que fuera al hospital porque estaba «muy mal» pero ella se negó. :«No, gracias. Prefiero morir en casa«, le respondió.

En su hogar estaban su marido, el director ejecutivo de Kering, François-Henri Pinault, de 58 años, y su hija, Valentina, de 13 años. En lo peor de la enfermedad, la actriz de origen latino pensaba que fallecería pero consiguió sobreponerse aunque las secuelas del paso del virus por su organismo persistieron a lo largo de todo el año.

De hecho, asegura que aún no ha recuperado completamente la energía que tenía. No obstante, ya se ha reintegrado al trabajo y el pasado mes de abril se sumó a 'House of Gucci', un film de Ridley Scott en el que también interviene la estelar Lady Gaga.

«Fue un rodaje sencillo porque no eran muchas escenas. La película perfecta para volver a trabajar. Ahora también hago cada vez más reuniones por Zoom, pero no muchas porque todavía me canso mucho», detalla.