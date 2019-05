Ni rastro de Mayra del Pilar en la nueva campaña de 'Slow love', la empresa de Sara Carbonero Isabel Jiménez y Sara Carbonero. / Telecinco La periodista sí ha hecho referencia a su otra socia, Isabel Jiménez CARLA COALLA Jueves, 30 mayo 2019, 20:01

Aunque el anuncio de que Sara Carbonero ha sido operada de un tumor maligno en el ovario contra el que (según ha manifestado a través de las redes sociales) aún le queda una dura pelea, ha hecho que cesen los rumores sobre la crisis interna de 'Slow Love', su última publicación en Instagram ha sido completamente reveladora. La periodista ha compartido, al igual que ya hiciera Isabel Jiménez, la campaña que anuncia las novedades de la tienda online y de la marca, con la que ha aprovechado para agradecer a todas las personas que han participado.

De todos, las palabras más cariñosas de Sara Carbonero son para su «amiga, hermana y socia», Isabel Jiménez, aunque llama la atención que en toda la publicación no hay ni rastro de la que podría ya no ser parte de 'Slow Love', Mayra del Pilar. La estilista de Telecinco montaba esta empresa con Sara e Isabel con mucha ilusión, además de que las tres presumían de su gran amistad. Sin embargo, en los últimos meses, los rumores sobre la crisis interna no han dejado de sucederse, evidenciada por la separación de las tres mujeres en las redes sociales.

Tal y como publica Sara Carbonero en su perfil de Instagram, 'Slow Love' ha creado «una nueva marca sostenible con materiales orgánicos y reciclados, fomentando la economía circular y el slow fashion». Además, la periodista desvela que en pocos días también verá la luz su nueva marca de niños, 'Little S'.