Así ha sido el «parto soñado» y «muy duro» de Sara Sálamo Sara Sálamo e Isco Alarcón con su hijo Theo. / Instagram de Sara Sálamo La actriz e Isco Alarcón daban la bienvenida hace unos días a su primer hijo, Theo CARLA COALLA Lunes, 15 julio 2019, 18:42

Después de uno de los embarazos más inesperados y posteados de la temporada, Sara Sálamo e Isco Alarcón han dado la bienvenida su primer hijo, Theo, que llegó al mundo hace unos días. Habiendo recuperado la fortaleza, la actriz ha querido compartir con sus seguidores de Instagram el que, según ella, ha sido un parto «muy duro y muy largo», aunque ha asegurado haber tenido «un parto soñado».

«Quería dar las gracias al equipo de One to one, que son las personas que han hecho posible que mi parto fuera mi parto soñado. Con parto soñado no me refiero a que fuera algo fácil, porque la verdad es que fue un parto muy duro y muy largo. Hubo muchas complicaciones que no había previsto, pero aún así ha sido el parto de mis sueños», escribía Sara Sálamo en Instagram, feliz al desvelar que había dado a luz con un equipo especializado en partos acuáticos.

«Fue un parto natural y respetado», confesaba sobre la llegada al mundo de Theo, su primer hijo en común con el futbolista Isco Alarcón. «Me sentí tan cuidada, tan respetada, tan mimada...Me daban besos, me daban caricias, me daban todo lo que necesitaba. Estaban superpreocupados por las mamás, los bebés y los papás», desvelaba Sara Sálamo mientras relataba cómo había sido el nacimiento de su niño en Instagram. Además, en clave de denuncia, la intérprete ha denunciado que «creo que es nuestro deber estudiar e informarnos. Conocer varios equipos médicos (no tiene que ver con sanidad pública o privada), y hacer un plan de parto sobre las cosas que queremos y las cosas que no permitimos. No llegar y que me hagan lo que me tengan que hacer. Por desgracia hay prácticas instauradas en España que están totalmente instauradas en la OMS e incluso prohibidas en países donde están más avanzados en obstetricia. Y aún así se hacen».