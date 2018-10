Ana Torroja estalla contra OT por manipular una canción de Mecano La negativa de una concursante a cantar un verso en el que dice 'mariconez' ha generado una gran polémica EL COMERCIO Gijón Sábado, 13 octubre 2018, 18:33

La polémica ha vuelto a OT. Ana Torroja ha estallado contra el programa por manipular una de las canciones de Mecano. En el reparto semanal a María Villar y a Miki les tocó el tema 'Quédate en Madrid'. Hasta aquí todo normal. Pero en los ensayos la concursante quiso cambiar la letra: «Yo no voy a decir mariconez porque es un insulto muy homófobo».

«Nos han dicho que nos permiten que lo cambiemos y que pongamos 'gilipollez' en su lugar, que no ofende a nadie salvo a los que sean gilipollas», concluyó la triunfita. Una decisión que no ha sentado nada bien a la artista y además jurado de la presente edición. A través de su cuenta oficial en Twitter, la cantante ha asegurado que ella no ha «autorizado a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día». «El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y nadie puede modificar una letra sin el permiso del autor», ha subrayado Torroja.

Por otro lado, la cantante ha puntualizado que tanto Mecano, como sus integrantes por separado, siempre «han defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión, y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: 'Mujer contra mujer'.

«No confundamos insulto homófobo con expresión coloquial. Cuando la expresión dice: »siempre los cariñitos me han parecido una mariconez«, quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez y hasta cursilería».

Por último, la exvocalista de Mecano ha pedido «respeto en las redes, libertad y no censura. Y viva la diversidad». «Si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre», ha sentenciado Torroja.