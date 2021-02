Villafrechós, el pueblo que espera la ayuda de Jeff Bezos El pueblo de Valladolid donde están los orígenes del magnate Jeff Bezos, le presentará proyectos para revitalizar la comarca Una vecina, de paseo por Villafrechós, el pasado abril. / A. MINGUEZA EVA ESTEBAN Jueves, 4 febrero 2021, 01:48

Tienen al «mejor embajador». Lo saben. Hablan de él como si fuera un vecino más pese a no haber nacido allí y no haberle visto pisar suelo castellano desde hace aproximadamente una década. Pero desde que Jeff Bezos, fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo, conoció que sus orígenes se encuentran en Villafrechós, un pequeño municipio de apenas 500 habitantes enclavado al norte de la provincia de Valladolid, en la comarca de Tierra de Campos, no ha olvidado la localidad natal de su abuelo paterno, Salvador Bezos -quien emigró a Cuba en la primera mitad del siglo XX, se casó y tuvo a Miguel Ángel Bezos, padre adoptivo del magnate estadounidense-.

Siguen su trayectoria desde la lejanía. Aunque con él directamente han «hablado alguna vez», en Villafrechós son conocedores del «interés» del fundador de Amazon por «hacer algo por el pueblo y ayudarnos». «El último contacto físico que hemos tenido con alguien de su familia fue en 2013, cuando su padre, Miguel Ángel, visitó Valladolid. Desde entonces el contacto ha sido de agradecimiento cuando le enviamos el programa de fiestas, pero con él, directamente, poco más», asegura el alcalde de este municipio vallisoletano, Miguel Ángel Gómez Vaquero, quien admite, eso sí, que las conversaciones, con quien intercambian llamadas telefónicas para hacer llegar y recibir mensajes de Bezos, son con el Consulado de España en Seattle, «que tiene más relación con ellos».

Es a través del diplomático español, precisamente, la vía por la que el consejero delegado del gigante del comercio electrónico les ha hecho llegar su intención de invertir en la localidad. Tras esta declaración de intenciones, Gómez Vaquero confía en que «nos eche una mano». «Tiene que ayudarnos, echarnos una mano y que ese interés que nos ha mostrado se materialice y se pueda hacer algo por mejorar el pueblo y toda la comarca», afirma el regidor. ¿Qué sería lo ideal? Que «hiciese algo» que contribuyera a fijar población en la zona. «Lo suyo sería que estuviera relacionado con generar puestos de trabajo, porque al fin y al cabo lo que hace que la gente se quede o no en un sitio es el empleo», señala.

Por el momento, representantes de varias localidades de Tierras de Campos ya han dado un paso al frente y tienen previsto, cuando la pandemia remita, incluso desplazarse hasta Seattle para presentarle un proyecto «muy interesante» y en el que llevan meses trabajando. El alcalde de Villafrechós prefiere no desvelar más detalles al respecto, aunque avanza que fusionará la creación de empleos con la idea de «hablar de sus orígenes». «Una calle podemos arreglarla los ayuntamientos, pero lo que no se arregla es que los pueblos desaparezcan porque no hay gente ni trabajo. No estaría mal que nos ayudara», insiste.

Hace dos días, Bezos anunció que dejará de ser CEO de Amazon desde este verano. «Así tendré el tiempo y la energía para concentrarme en otros proyectos», justificó. Quién sabe si su futuro discurrirá por territorio castellano y leonés. Sí reforzará su vinculación con Asturias (donde ya tiene una nave de distribución), ya desde su nuevo puesto de presidente ejecutivo.

En concreto, con el concejo de Siero, donde la semana pasada se anunció que Amazon había solicitado las licencias de obra y actividad para construir un gran centro logístico, que generará unos 2.000 empleos directos. La llegada de la multinacional se espera en Asturias como agua de mayo por el efecto tractor que se prevé que tendrá en la deteriorada economía de la región.