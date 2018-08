Yoli y Jonathan 'GH 15', vidas por separado Un supuesto video en el que Jonathan aparecería en actitud poco adecuada con otra chica, y las especulaciones sobre una posible infidelidad no han cesado en las últimas semanas EL COMERCIO Gijón Lunes, 13 agosto 2018, 12:44

Yoli y Jonathan, la pareja que nació en la decimoquinta edición de 'Gran Hermano' se casó el pasado año y tienen una hija en común, la pequeña Valeria. Hace solo un mes, disfrutaban de unas vacaciones en familia en las que posaban en actitud cómplice y muy enamorados. Pero, los rumores de ruptura se desataron en las redes sociales poco después.

Un supuesto video en el que Jonathan aparecería en actitud poco adecuada con otra chica, y las especulaciones sobre una posible infidelidad no han cesado en las últimas semanas. No han vuelto a posar juntos, cuando esto era lo habitual en sus imágenes y videos. Aún así, la pareja todavía no ha desvelado si es algo definitivo o pasajero pero lo que esta claro es que hay un cambio radical en su vida a través de las redes sociales.