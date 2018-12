El 'zasca' de Lara Álvarez a Cristina Pedroche sobre su estilismo en las Campanadas de Nochevieja Los usuarios de las redes sociales preguntaban a la periodista asturiana acerca de su modelo EL COMERCIO Gijón Martes, 11 diciembre 2018, 17:19

Lara Álvarez y Cristina Pedroche protagonizarán, en Telecinco y Antena 3 respectivamente, la hora de las Campanadas de Nochevieja en televisión. La asturiana y presentadora de 'Supervivientes', dará la bienvenida al nuevo año 2019 junto al leonés Jesús Calleja y la colaboradora madrileña lo hará junto al cocinero Chicote.

Los usuarios de las redes sociales preguntaban este martes a la periodista gijonesa cómo irá vestida para la ocasión y, aunque no ha desvelado ningún detalle del modelo, ha dejado claro que no lucirá transparencias. «Ser sexy es una actitud, no una transparencia», escribió la expareja de Fernando Alonso.

Un mensaje que para muchos usuarios ha sido un 'zasca' a Cristina Pedroche por sus polémicos vestidos de Nochevieja y es que, desde la primera vez que dio las Campanadas en LaSexta (ahora lo hace en Antena 3), la colaboradora ha sorprendido una y otra vez con transparencias de lo más arriesgadas, los últimos años de la mano de Pronovias. Esta vez ya ha dicho que su vestido será muy diferente a los demás... ¿Qué nos tiene preparado Cristina Pedroche?