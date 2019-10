15.000 guías sobre reciclaje ante la llegada de la separación obligatoria Una mujer tira basura en el contenedor de papel. / CAROLINA SANTOS La Concejalía de Medio Ambiente revisa el texto de la ordenanza tramitada el pasado mandato antes de su aprobación definitiva I. VILLAR GIJÓN. Domingo, 20 octubre 2019, 03:26

El Ayuntamiento inició el pasado mandato la tramitación de una nueva ordenanza de residuos cuya entrada en vigor aún está pendiente de aprobación definitiva. El Pleno le dio su visto bueno inicial en abril, con el voto de Foro, PP y Cs y la abstención de PSOE, Xixón Sí Puede e IU. En el posterior periodo de información pública se recibieron cuatro alegaciones que aún están pendientes de respuesta. Tras el cambio de color político del equipo de gobierno, no obstante, la Concejalía de Medio Ambiente ha iniciado una «revisión integral» del texto, que en principio se centraría únicamente en aspectos de redacción.

Colillas, bombillas, perchas...

Una de las medidas más destacadas de la nueva normativa es que la separación de residuos deja de ser un acto voluntario para convertirse en obligatorio, con posibilidad de sanciones para quien no lo haga. Emulsa prepara una campaña para despejar dudas sobre cómo debe hacerse esa separación, para lo que ha encargado la impresión de 15.000 ejemplares de una Guía del Reciclaje que explica de forma gráfica qué tipo de residuos debe ir a cada contenedor, pero también cuáles no.

Señala por ejemplo que en el contenedor de vidrio no tienen cabida platos y vasos -que no son reciclables-, bombillas -al punto limpio- ni ventanas o espejos -se recogen con los muebles-. El amarillo de envases no sirve para perchas ni bolígrafos -no reciclables-, restos con medicamentos -punto SIGRE de la farmacia- ni juguetes y DVDs -al punto limpio-. El papel sucio de pescaderías o carnicerías no debe ir al contenedor azul, y el marrón no es lugar para colillas, pañales ni excrementos de animales, que deben ir al de basura general.