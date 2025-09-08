600 olayistas cierran sus fiestas con una comida de hermandad El Santa Olaya festeja una edición «espectacular» donde destacaron como actividades estrella el cuentacuentos o el bautismo de buceo

Eva Hernández Gijón Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El Club de Natación Santa Olaya despidió este lunes sus fiestas patronales. Lo hizo con su ya tradicional comida de hermandad de los socios donde se reunieron en el prao de la entidad cerca de 600 personas. Ni siquiera el tiempo fue un impedimento para disfrutar de este momento de convivencia entre los olayistas, en donde incluso algunos de ellos se animaron a comer fuera de la carpa colocada para ello.

Empanadas, tortillas, bollos preñaos y todo tipo de picoteo fue llevado por los participantes con la vista puesta a compartir con sus compañeros de club. «Es una muestra de los valores que profesamos», incidió su presidente, Gonzalo González Méndez. «Todo el mundo ofrece, ¡esto es como un merendero!».

Para animar más la comida, también se realizó un concurso de decoración de mesas. Resultó ganadora la que llevaba por título 'Puxa Asturias' que emulaba a la Santina, también participaron otras que imitaban canchas de pádel o marineros, entre otras.

Ante la inminente vuelta al cole que tiene lugar hoy, los pequeños socios aprovecharon las actividades dirigidas hacia ellos, entre las que se encontraron juegos tradicionales, hinchables y la proyección de películas de Harry Poter en el salón de actos. «No busquéis, todos los niños de Gijón están aquí», celebró González apoyando el éxito de la edición festiva de este año.

Estos cuatro días han sido «espectaculares», declaró González. «La gente está muy contenta y muy a gusto. Este es un club muy familiar», valoró el presidente. Esta manera de pasar el Día de Asturias «es muy especial» ya que fomentar la parte social del club, algo «vital», declaró el presidente. Asimismo, no dejó de lado la parte deportiva. «En estos cuatro días se han realizado dos de las competiciones importantes que hay en Gijón: la XXV Subida a la Campa y el triatlón donde hemos superado las marcas a nivel norte». Pero, esa parte social «es la que nos marca» porque «es increíble la masa social que aquí tenemos».

Con este buen sabor de boca, ya se preparan para las festividades del año que viene. «Estamos cogiendo ideas y apuntándolas. Son los socios los que hacen las actividades y las que las mejoran». Lo que sí que está claro es que tendrán «que mantener el bautismo de buceo porque ha triunfado», así como «el cuentacuentos, tiene que ser en un espacio mayor». Y ya anuncia que los festejos del año que viene «serán todavía mejores».