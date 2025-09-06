El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del TSJA, Jesús Chamorro, y el decano del Colegio de la Abogacía, Benigno Villarejo, en el centro, posan con los nuevos colegiados.

El presidente del TSJA, Jesús Chamorro, y el decano del Colegio de la Abogacía, Benigno Villarejo, en el centro, posan con los nuevos colegiados. FOTOS ARNALDO GARCÍA

La abogacía gijonesa se realza

Los letrados Manuel Meana y Fernando de Silva recogen con emoción la distinción por los 50 años de ejercicio profesional: «Son el espejo donde mirar»

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Fue un día de reencuentros, de echar la vista atrás, de mirar hacia delante y de recordar a los que ya no están. La fiesta ... patronal del Colegio de la Abogacía, Nuestra Señora de Covadonga, fue, sobre todo, una puesta en valor del oficio de la abogacía y de un reconocimiento a los veteranos, donde se reflejan los que ahora empiezan y los que ya llevan camino hecho: «Son el espejo donde mirar».

