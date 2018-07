Acampada para ser las primeras en ver el concierto de 'Operación Triunfo' en Gijón Luna Rodríguez, Sonia Oliveira, Vanessa Fernández, Nazaret Quintas y Natalia González, las primeras en la cola para el concierto de OT de esta noche. / Jorge Peteiro Varias fans del programa hacen cola para ser las primeras en entrar al concierto de esta noche en el GijónLife GLORIA MARTÍNEZ Gijón Domingo, 29 julio 2018, 03:15

El 23 de octubre de 2017, Televisión Española emitía una nueva edición de uno de los programas con más audiencia de la cadena, 'Operación Triunfo'. Hasta febrero de este mismo año, profesores y alumnos han formado parte de las cenas de los lunes en muchos hogares españoles. El programa ha tenido tan buenos resultados que los 16 'triunfitos', protagonistas de la edición, se han embarcado en una gira por toda España que finalizará el próximo 25 de agosto en Almería. Hoy, a las 21.30 horas, es el turno de Gijón, y desde ayer al mediodía, varias fans esperan ansiosas el momento en el que se abran las puertas del recinto del Gijón Life en el parque de los Hermanos Castro, para así rememorar algunas de los mejores momentos del programa.

A lo largo de dos horas, los cantantes interpretarán diferentes canciones que tocaron en el concurso. «Para mí es imprescindible 'Que nos sigan las luces' de Alfred», aclaraba ilusionada Nazaret Quintas, que también pasó 86 horas en la cola del concierto de Pablo Alborán en Gijón. «Y yo también creo que 'Shake it out', interpretado por Amaia, será uno de los momentos más especiales de la noche», añadía la langreana Vanessa Fernández.

Además, las seguidoras también esperan con anhelo que los 'triunfitos' canten sus propios 'singles' que están saliendo al mercado. Aitana, finalista del concurso, fue la última hasta el momento en sacar canción propia con polémica incluída. «La letra es muy pobre y le han puesto mucho 'autotune'. Ella no lo necesita. Me gusta, pero me esperaba más», afirmaba Natalia González, que junto a Luna Rodríguez esperan el beneplácito de sus padres para poder acampar con las demás. Habrá que esperar hasta octubre para disfrutar de una nueva edición de 'OT'. Mientras tanto, esta noche más de 11.000 personas disfrutarán del único concierto en Asturias de esta gira.