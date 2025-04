Adela Gabarri: «Como mujer gitana y feminista, voy donde quiero y hago lo que quiero»

Leticia González Martes, 22 de abril 2025, 19:39 Comenta Compartir

Adela Gabarri, presidenta de la Asociación Gitana de Gijón, encarnó ayer el homenaje del Ayuntamiento al conmemorarse los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península, y recibió de manos de la alcaldesa la insignia de 'Les Letrones' como símbolo identitario de la ciudad. El acto se desarrolló en el salón de recepciones de la casa consistorial y tuvo como maestra de ceremonias a una emocionada Rocío Navarrete (trabajadora social de la propia asociación), ante numerosos rostros del ámbito cultural y asociativo gijonés, amén de contar con la presencia de una enorgullecida familia Gabarri, comitiva habitual de la prolífica matriarca.

«Hoy tenemos el privilegio de reconocer la trayectoria profesional y humana de una mujer admirable, figura clave en la defensa de los derechos del pueblo gitano y un referente para muchas generaciones», enaltecía Navarrete instantes antes de dar paso a una alcaldesa a la que no le faltaron muestras de respeto y admiración para con la figura de Adela Gabarri. «Acreedora de una mente privilegiada y una determinación admirable, se propuso eliminar prejuicios, romper estereotipos, luchar por los derechos de las mujeres, erradicar el absentismo escolar, promover la educación, la inserción laboral y mejorar las condiciones de vivienda; y desde luego que lo consiguió», reconoció Moriyón desde el atril.

Adela Gabarri demostró ser una vez más experta comunicadora, haciendo alarde de su genuina manera de expresarse y su compromiso social, adentrándose sin tapujos en temas como la igualdad. «He comprendido lo que significa ser feminista; mismas oportunidades y derechos para todas las personas», destacó. También habló de la discriminación: «Cuando llegamos nos despojaron de nuestra lengua, de nuestro apellido, de nuestra identidad». Y de los prejuicios: «Si tú no me conoces, no debes juzgarme. Hay gitanos buenos y gitanos malos, lo mismo que sucede con los payos».

Adela Gabarri, emocionada, en el homenaje al pueblo gitano. Arriba, los asistentes posando en la escalera del Ayuntamiento de Gijón y la alcaldesa entregándole el símbolo de 'Las Letronas'.

Con su característica humanidad, aprovechó también la ocasión para hacer un llamamiento en pos de los derechos de las personas migrantes. «Cuando llegan las ayudas de los fondos europeos deben destinarse al pueblo gitano que lo necesite, pero también a quienes vienen de afuera, pues a todo el mundo debe dársele la oportunidad de tener un cobijo».

Tras el vívido discurso que ofreció una Gabarri emocionada hasta la lágrima, recordando con su acostumbrado desparpajo y naturalidad que la comunicación es la principal arma contra la barbarie, la joven Aitana Jiménez, disculpándose por estar «un poco nerviosa», leyó unos versos para reflejar el alma, la fuerza y la lucha de su pueblo a lo largo de estos seis siglos. Como broche final, el cantaor y guitarrista David Hernández interpretó un par de vibrantes piezas al punto que la propia homenajeada se arrancó a bailar flamenco para deleite del público asistente.