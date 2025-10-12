Alta gastronomía y minería

Equipo de comunicación de la empresa minera en el Economato Gourmet, con los músicos Manu y Gastón.

Carmen del Soto Gijón Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Entre ponencias, reconocimientos a grandes maestros de la cocina, concursos culinarios y presentaciones de nuevos productos transcurrió la 27 edición de San Sebastián Gastronomika, certamen internacional promovido por Vocento –grupo editorial al que pertenece EL COMERCIO–, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos Kursaal de la capital guipuzcoana.

Gustavo Martínez Pañeda (Hunosa), Javier Fernández (Museo del Ferrocarril) y Manuel del Valle, ante la locomotora Río Nalón. Carlos Valcarce (Inferno), con el cocinero David de Jorge 'Robin Food'. Raquel Lozano, Nacho Manzano (Casa Marcial), Carolina Fanjul (Inferno Gastrobar) y José Portas (Discarlux) Xune Andrade (Monte), Marcos Grana (Makro Asturias) y Delia Melgarejo (Monte). Cristina Rey (La Gitana), Begoña López, Carlos Maribona, Mari Fernández (El Fartuquín), Pepe Ron y Santos Velasco (Bar Blanco). 1 /

La presencia asturiana estuvo marcada por la actividad en el espacio montado por el Principado a través de su marca Cocina de Paisaje. donde no faltó la visita de Begoña López, directora general de Agroalimentación. Allí coincidió con Carlos Maribona, crítico de ABC y colaborador de Yantar, y Cristina Rey, del gastrobar gijonés La Gitana, participante en la final del concurso de callos. Estaban también presentes Pepe Ron y la guisandera Mari Fernández, los cuales, junto a José Antonio Campoviejo, fueron embajadores de la cocina asturiana. Otros chefs, como Nacho Manzano y Xune Andrade, pusieron en valor la alta gastronomía que se puede ofrecer desde el entorno rural.

De actualidad también ha estado la Feria de Turismo Minero e Industrial (Fetumi) organizada por Hunosa en el Pozo Sotón para dar a conocer el patrimonio y los recursos turísticos de los valles mineros. Gustavo Martínez Pañeda, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Hunosa, y su equipo de colaboradores estuvieron atentos al desarrollo del certamen, que llevó aparejado un Economato Gourmet con la colaboración de David Fernández-Prada, CEO de la empresa gijonesa de eventos gastronómicos Gustatio. Con puestos de mercado agroalimentario para degustación y compra de productos del territorio minero y concierto incluido, a cargo del cantante Gastón Zadoff y el batería Manu Blanco.

Asimismo, Fetumi acogió la presentación de la locomotora Rio Nalón, con la presencia de Javier Fernández. director del Museo del Ferrocarril, y Manuel del Valle, autor de la restauración en sus talleres de Mieres. La máquina, de 1928, perteneció a la empresa Carbones Asturianos y forma parte de un proyecto de tren histórico-turístico que próximamente circulará por las vías del Pozo Sotón.

Y hubo inauguración oficial para el nuevo parque comercial Ronda Roces, aledaño a las instalaciones de Alcampo y que supone una ampliación de la oferta en dicha zona. Asistieron Andrés García, director de Desarrollo de Nhood, empresa promotora; Irene Hernández, que se encargó del desarrollo del parque; y Gracia Menéndez, directora de Alcampo. No faltaron los hermanos Eli y Juanjo Carnicero, que, tras hacerlo sus padres Juan y Lyssy, están ahora al frente del restaurante Lunchy, todo un referente en la galería de Alcampo.

Temas

Barras y estrellas