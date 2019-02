«Álvaro Muñiz ha sido una figura fundamental para el recinto ferial», dice Baragaño Álvaro Muñiz, rodeado del equpipo de la Cámara que le despidió ayer en Trabanco. / DAMIÁN ARIENZA La Cámara de Comercio agasaja al director recién jubilado con la insignia de la entidad y un óleo de Melquíades Álvarez en una comida en Trabanco JOSÉ LUIS RUIZ Sábado, 16 febrero 2019, 03:52

La cita era en el Llagar Trabanco, en Lavandera. Todo el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Gijón quiso rendirle un cariñoso homenaje en forma de comida a Álvaro Muñiz con motivo de su jubilación. «Has sido una figura fundamental para el recinto ferial, no sería lo que es sin tu participación», dijo emocionado Félix Baragaño, presidente de la entidad.

Muñiz, por su parte, se mostró muy agradecido a la Cámara. «He tenido una vida laboral muy intensa aquí y ha sido una experiencia vital extraordinaria», reconoció tras la comida. El comité quiso agradecer su labor imponéndole la insignia de la Cámara. «Se han puesto muy pocas, estaba reservada para los comités ejecutivos, pero en esta ocasión hemos decidido otrogársela a Álvaro por su trayectoria extraordinaria», explicó el presidente. Además, le obsequiaron con un cuadro del prestigioso artista gijonés Melquíades Álvarez que representa la playa de San Lorenzo.

La comida consistió en unas alcachofas rebozadas, cebolla rellena, bacalao con cebolla y trozos de chuletón. «No me gustan mucho las alcachofas ni la cebolla, pero está todo tan bonito puesto que me lo he comido de todas formas», anunció sonriente el homenajeado. Tras la comida todos menos Álvaro Muñiz, que tenía un compromiso, fueron a visitar el antiguo túnel ferroviario en el que Trabanco almacena un millón de litros de sidra.

Su trayectoria en la Feria comenzó muy pronto. Cuando Muñiz apenas contaba 20 años y era estudiante de Empresariales entró para hacer prácticas. Poco a poco fue encadenando contratos de 15 días y uno de diez horas semanales como auxiliar de contabilidad. Una vez que terminó la carrera se quedó como empleado. 43 años después se jubila y comienza una nueva etapa en su vida, esta vez en la política.

Programa electoral en Foro

Precisamente, tras la comida participó en un acto electoral de carácter interno en el que presentó a los afiliados de Foro su programa electoral. Con él, intentará ganar las primarias frente al edil Esteban Aparicio en el cónclave del 2 de marzo.