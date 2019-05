Álvaro Muñiz renuncia a su acta de edil en favor del gerente de Impulsa, Rubén Hidalgo Alvaro Muñiz, de pie, instantes antes de presidir la comisión directiva local donde anunció su renuncia al acta de concejal. / DAMIÁN ARIENZA Defiende su decisión, que desvincula de la tomada por Moriyón, para retener a un «activo» para el partido y la ciudad MARCOS MORO GIJÓN. Jueves, 30 mayo 2019, 01:51

El candidato a la Alcaldía de Foro, Álvaro Muñiz, protagonizó ayer la sorpresa de la jornada al confirmar su renuncia al acta de concejal en favor del todavía gerente de Centro Municipal de Empresas (Impulsa) y número cuatro de la lista. El sucesor de Carmen Moriyón como presidente local y cabeza de cartel electoral en las pasadas municipales desvinculó por completo su decisión de la anunciada por la alcaldesa en funciones apenas unas horas antes.

En una comparecencia conjunta con los tres ediles que conformarán el grupo municipal de Foro a partir del 15 de junio -Jesús Martínez Salvador, Ana Braña y Rubén Hidalgo- en la que solo habló él, Álvaro Muñiz expuso los motivos que le han llevado a rectificar. A cambiar de criterio sobre lo que sostuvo durante la campaña electoral, momento en que afirmó que si los ciudadanos gijoneses decidían colocarle en la oposición, allí permanecería los cuatro años de mandato defendiendo el proyecto de Foro en el salón de plenos municipal.

Muñiz explicó en el Parador Molino Viejo, tras presidir la comisión directiva local del partido, que su renuncia a ser edil es «la solución imaginativa» que se le ha ocurrido para retener al gerente de Impulsa en el grupo municipal y como activo de Foro Gijón, ya que por los malos resultados ele electorales se quedó el pasado domingo las puertas de entrar en el Ayuntamiento.

«No le di tiempo a respirar, y menos a pensar, porque veía que se me marchaba. Renunciar a mi acta de concejal fue la fórmula en que pensé para que pudiera quedarse entre nosotros», indicó sobre el número 4 de su candidatura. El exdirector de la Feria de Muestras defendió a renglón seguido que Rubén Hidalgo, ingeniero técnico que ya tenía previsto retornar al mundo de la empresa privada de donde fue reclutado por Foro en 2015, «es una persona necesaria para esta ciudad y para Foro Gijón». «Tiene ideas y plasma ideas. No he conocido a nadie que tenga propuestas como las de él, que habla de talento, de capital riesgo y que articule planteamientos sobre economía azul poniendo esquemas encima de la mesa o industria cultural», remarcó.

«Tics sectarios»

También justificó su decisión por otro temor añadido que reconoció públicamente. En concreto, el miedo que le producen los «tics sectarios» que está empezando a «atisbar» en la candidata socialista Ana González, que se perfila como la próxima alcaldesa. Muñiz da por hecho que la próxima regidora tiene previsto sustituir a Hidalgo al frente del Centro Municipal de Empresas a pesar del reconocimiento que su labor tiene entre el mundo empresarial gijonés y los propios los trabajadores de Impulas . «Es de las que lleva a la práctica lo de 'los que no son míos van todos fuera'», señaló. El candidato de Foro considera que por idénticos motivos Teresa Sánchez y Elena Sevilla, gerente del Teatro Jovellanos y de la Empresa Municipal de la Vivienda respectivamente, serán reemplazadas de sus puestos por otras personas afines al PSOE. Y ello con independencia del balance objetivo de su gestión, ya que cree que ambas pagarán el peaje de haber ido entre los diez primeros nombres de la lista municipal de Foro.

Traspaso de poderes

Preguntado acerca del traspaso de poderes de Foro al próximo gobierno local monocolor socialista o en coalición con otro partido de izquierda, garantizó que «el trato, mientras no se demuestre lo contrario, será exquisito» con los once concejales conseguidos por el partido que tomará el testigo en el gobierno de la ciudad. «Será un traspaso, sin dejar nada debajo de las alfombras y felpudos, de un Ayuntamiento que estará más saneado que cuando lo dejaron ellos», subrayó.

También anunció que a la ronda de contactos con la comisión negociadora que han creado los socialistas acudirá él en calidad de líder del partido pese que al final no recogerá el acta como concejal. Al no entrar en el Ayuntamiento y correr la lista en beneficio de otro compañero la portavocía del grupo, en principio prevista para él, recaerá en su secretario general y concejal en funciones de Turismo, Deportes, Festejos y Juventud, Jesús Martínez Salvador.

Como grupo municipal Foro aún no tienen decididas las liberaciones y semiliberaciones que negociarán cuando toque con el resto de partidos, si bien hay precedentes de tres ediles, con dos de ellos liberados al 100% y un tercero al 75%.