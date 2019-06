Ana González, alcaldesa de Gijón

Ocho años después -2.926 días- el PSOE recupera las riendas de Gijón, que ya manejó desde 1979 hasta 2011. La profesora de lengua y literatura Ana González, que fue concejala entre 2011 y 2012 y tras ello consejera de Educación y Cultura durante tres años, resultó proclamada alcaldesa esta mañana como cabeza de lista del partido que obtuvo, de largo, más votos ciudadanos en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo. En el Pleno de constitución de la nueva Corporación González recibió el apoyo de los once concejales del PSOE -incluida ella misma- y del único edil de IU, Aurelio Martín. No obstante, al no sumar la mayoría absoluta de 14 hubo de recurrir, como hiciera hace ya cuatro años su antecesora en el cargo, Carmen Moriyón, a la disposición de la ley electoral que otorga la Alcaldía a la fuerza con más respaldo popular.

Antes de la proclamación de la nueva alcaldesa, en un Pleno que contó con más de 150 invitados, fue necesario constituir la nueva Corporación surgida de las urnas, y que será la más plural de la historia de la ciudad tras la entrada de Vox como séptimo grupo municipal. Junto a los dos concejales de este partido hay once del PSOE, cuatro de Ciudadanos, tres de Foro, tres de la coalición Podemos-Equo, tres del PP y uno de la coalición IU-IAS. Dieciseis ediles son mujeres, cifra que también es la más alta habida nunca en el Ayuntamiento.