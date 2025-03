Ángela Pumariega: «Si yo pude compaginar deporte y estudios, vosotros también podéis»

Leticia González Gijón Lunes, 31 de marzo 2025, 20:13 Comenta Compartir

Ángela Pumariega, en su condición de medallista olímpica, abrió con su testimonio, las jornadas 'Mi cole es saludable', del colegio Santo Ángel, dedicadas al fomento de la práctica deportiva, la alimentación equilibrada, la salud mental y el autocuidado en la comunidad educativa. «Si yo he podido compaginar mis estudios universitarios y el deporte de alto rendimiento, vosotros también podéis», insuflaba ánimos la edil a los escolares, al tiempo que mostraba orgullosa la medalla de oro en vela cosechada en Londres 2012.

El acto inaugural, cuya presentación asumió la jefa de estudios, María Teresa Carcedo, contó con la presencia de cuatro deportistas del Principado, quienes por sus diferentes experiencias vivenciales pudieron compartir con los grupos asistentes, diversos puntos de vista. A continuación tomó la palabra el gijonés Nacho Orviz, experimentado alpinista con 7 de los 14 'ochomiles' en su haber. Su gesta cobra mayor dimensión considerando que los hizo «a pulmón, sin oxígeno ni mascarilla», certificó para asombro del público asistente. «La montaña te deja aprendizajes transversales que puedes aplicar a la vida cotidiana; tienes que superar obstáculos, proponerte retos nuevos, pelear por alcanzar tus metas por ti mismo, pues nadie vendrá a ayudarte», sentenció Orviz.

Tras el testimonio de los veteranos, se hicieron con la palabra los ponentes más jóvenes. Silvia Cadrecha, jugadora de hockey, compartió su experiencia meteórica, «uno de los logros más importantes y tal vez el más emocionante en mi carrera deportiva fue ganar la Copa de Europa disputada en Gijón». La deportista, psicóloga y nutricionista, que ahora dirige una innovadora clínica especializada en 'psiconutrición', arengó al alumnado para que persiguiesen sus sueños, «no permitáis que nadie os diga si vuestros cuerpos son o no válidos; todos los cuerpos lo son. No permitáis que nadie os diga qué podéis o qué no podéis hacer».

Del sofá a la doble San Silvestre

La intervención de cierre vino a cargo del pixueto Rubén Marqués, quien compartió su extraordinaria capacidad de superación, «en 2020, coincidiendo con la pandemia, me costaba subir las escaleras de casa, salí a la calle y empecé a caminar, al principio no podía hacer 2 kilómetros del tirón. En apenas tres años, con constancia y disciplina, gané, el mismo día, la San Silvestre de Oviedo y la de Gijón», compartía orgulloso de su hito el fondista.

«Entre las múltiples actividades que vamos a desarrollar en el centro, se incluyen los desayunos saludables a base de frutas y lácteos, diversos talleres, charlas y la ya clásica carrera solidaria, cuya recaudación se destinará a un proyecto social en Venezuela», explicó la hermana Sara García, directora del centro educativo.