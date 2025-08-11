Ángela Pumariega afirma que «el Principado tiene en secreto» los proyectos que hay para la ZALIA, en Gijón

La vicealcaldesa y consejera de la ZALIA en representación del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, manifestó ayer en la Feria de Muestras que «los ... proyectos que hay para la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Asturias, en San Andrés de los Tacones, «los tiene en secreto el Principado». La también concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación reconoció que en el gobierno municipal gijonés «desconocemos con exactitud los proyectos que están previendo para la ZALIA» en un momento en que se está abriendo un nuevo proceso público de competencia y selección orientado a facilitar la implantación de grandes proyectos empresariales.

Pumariega indicó que sabe que hay interés de empresas en instalarse en la zona y que han llegado peticiones para obtener parcelas de entre 15.000 y 45.000 metros cuadrados en ese ámbito. Aseguró que «para Gijón que avance la ZALIA y que hubiese más espacios para a instalación de empresas sería una noticia buenísima». No obstante, también

Los planes de la ZALIA con el nuevo proceso para dar cabida y encaje a grandes proyectos conllevará tramitaciones urbanísticas y rehacer el plan especial aprobado en 2007 y ya modificado en 2017 para modificar el tamaño de las parcelas y también trasladar algún equipamiento previsto. También se pretende unificar las fases 2 y 3 en los terrenos pendientes de urbanizar, con una reparcelación que eliminará viales secundarios respecto a los que figuran en el planeamiento vigente.

La vicealcaldesa defendió que «una vez que haya reservas de suelo que sean firmes y están claras habrá que adaptar las fases de urbanización a lo que necesiten las empresas». Además tendió la mano del Ayuntamiento al Principado para acelerar la adjudicación de parcelas. En ese sentido, recordó que en su momento está previsto que se constituya un equipo técnico mixto que deberá analizar en detalle las modificaciones urbanísticas necesarias , garantizando que todos los procedimientos puedan completarse en los plazos previstos y con plena solvencia técnica y legal. Es un proceso similar a las tramitaciones urbanísticas que ha habido que hacer para la urbanización del los terrenos de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico en la Pecuaria.