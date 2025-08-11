El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángela Pumariega en una imagen de archivo. Jesús Manuel Pardo

Ángela Pumariega afirma que «el Principado tiene en secreto» los proyectos que hay para la ZALIA, en Gijón

Tiende la mano municipal para ayudar a acelerar la adjudicación de parcelas a empresas, aunque opina que «aún queda mucho camino que recorrer»

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:22

La vicealcaldesa y consejera de la ZALIA en representación del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, manifestó ayer en la Feria de Muestras que «los ... proyectos que hay para la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Asturias, en San Andrés de los Tacones, «los tiene en secreto el Principado». La también concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación reconoció que en el gobierno municipal gijonés «desconocemos con exactitud los proyectos que están previendo para la ZALIA» en un momento en que se está abriendo un nuevo proceso público de competencia y selección orientado a facilitar la implantación de grandes proyectos empresariales.

