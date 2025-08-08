El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El cónsul Jesús Gutiérrez, a la entrada del Consistorio gijonés. Juan Carlos Tuero

Jesús Gutiérrez Rodríguez. Cónsul Honorario de México en Asturias y León. Deja el cargo tras once años de servicio diplomático en la oficina de Gijón

«Los asturianos emigrados han dejado una impronta especial en el desarrollo de México»

El diplomático se despide de la región para emprender «un nuevo proyecto profesional en la Guadalajara española»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:32

Tras once años al frente del Consulado Honorario de México en Gijón, Jesús Gutiérrez Rodríguez se despide de esta responsabilidad al abandonar la ciudad para ... iniciar una nueva etapa profesional en la Guadalajara española y hace repaso de esta etapa de servicio diplomático.

