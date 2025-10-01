Asturies con Palestina llama a una manifestación en Gijón «contra el genocidio que sigue en Gaza» Será el domingo, desde la plaza del Humedal, coincidiendo con un fin de semana de movilizaciones en 70 ciudades de todo el país

La Plataforma Solidaria Asturies con Palestina presentó ayer en el Ayuntamiento de Gijón, con el respaldo de PSOE, IU y Podemos, una manifestación «contra el genocidio que se sigue cometiendo en Gaza» y que tendrá lugar este domingo en Gijón, con salida a las 12.30 desde la plaza del Humedal y final, dependiendo del tiempo, en la plaza Mayor o los Jardines del Náutico. Coincidirá con un fin de semana de convocatorias similares en casi 70 ciudades de toda España. «A pesar de las cortinas de humo que nos intentan vender, siguen los bombardeos, más brutales que nunca, y los asesinatos en las colas del hambra», denunció durante la presentación Miguel San Miguel, de la Charanga Ventolín, quien negó credibilidad a la propuesta de paz presentada esta semana por Donald Trump. «No caeremos en esa trampa que solo busca desmovilizar», señaló.

