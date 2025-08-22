Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón

Desde que se conoció la noticia de que el Autocine de Gijón cerraría sus puertas definitivamente el 28 de agosto, son muchos los que ... se han volcado con la causa para tratar de evitar el cese del último cine al aire libre que queda en el norte de España y uno de los cinco que aún sobreviven en todo el país. Fue el 1 de agosto y, tan pronto como se supo, se abrió una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para frenar el cierre del Autocine. En tres semanas, han conseguido más de 5.100 firmas con la intención de que la gerencia del negocio se replantee una decisión que «ya está tomada y meditada».

Así de contundente se pronuncia la gerente, Elena Nava, cuando EL COMERCIO le pregunta por la posibilidad de reubicarlo en otro espacio. «No es una entidad pública y nadie me va a presionar. Se cierra y se cierra», asevera. Mientras tanto, la campaña de recogida de firmas no para de crecer. «Hemos alcanzado las 5.000 firmas para salvar el Autocine de Gijón. Esto demuestra que no hablamos de un tema menor ni de un simple negocio, sino de un espacio cultural y sentimental único», rezaba un mensaje del promotor de esta iniciativa, este martes, ante el número de firmantes.

Los impulsores de la campaña piden al Ayuntamiento de Gijón y al Principado de Asturias que intervengan para mediar con los propietarios del terreno ubicado en Somió, que exploren soluciones –como la reubicación en suelo público– y que se reconozca el valor cultural, social y turístico del Autocine, inaugurado en 1993. «Es mucho más que un lugar para ver películas desde el coche: es un símbolo de la ciudad, un espacio de encuentro intergeneracional y una forma diferente de vivir el cine», reivindican. Algo que la gerente agradece, porque «son muchos años y la gente está demostrando que le importa», pero que contrasta con una realidad que, en parte, la ha llevado a tomar esta decisión. «Algunos también se suben al carro. Hay gente que hace 20 años que no va al Autocine y vino esta semana», expone con pesar.

Quedan siete días

Pese a que quedan siete días para disfrutar de la última sesión de cine al aire libre, que desde este viernes hasta la despedida del próximo jueves proyectará 'Agárralo como puedas' (2025) –una renovada entrega de la comedia de 1988 en la que Liam Neeson toma el relevo de Leslie Nielsen–, son muchos los que todavía se resisten a aceptar esta 'muerte' anunciada. «No pueden cerrar. Mi marido y yo empezamos a ir hace casi 20 años, cuando aún éramos solo novios, continuamos después de casarnos y desde que fuimos padres, hace diez años, vamos con nuestra hija (que ya iba hasta dentro de mi barriga). Para nosotros es una tradición y una velada familiar que nos encanta», comentaba en la petición Laura, de Avilés.

Algo similar refería Alicia, otra de las firmantes: «El Autocine ha formado parte de mi vida desde que era una adolescente. Es uno de esos planes que siempre me hacen inmensamente feliz y los trabajadores son encantadores, te hacen sentirte como en casa. Además, es un espacio que permite a personas inmunodeprimidas, con diversidad funcional u otras muchas situaciones disfrutar del cine sin miedo o preocupaciones. Vamos a perder el último que nos queda en el norte de España y deberíamos protegerlo», reclamaba hace cuatro días.

Otros, como Juan, incluso abogan por hacer «lo imposible para conseguir que siga funcionando y no se una al Teatro Arango, Hernán Cortés, Goya, Robledo o María Cristina, desgraciadamente cerrados hace muchos años», por lo que ruega al Ayuntamiento que «actúe como mediador o logre una cesión de terreno».