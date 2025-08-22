El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sesión de anoche en el Autocine, donde proyectaron 'Nadie 2'. PALOMA UCHA

Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón

La gerente del negocio agradece el apoyo, pero asevera: «Se cierra»

María Agra

María Agra

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:56

Desde que se conoció la noticia de que el Autocine de Gijón cerraría sus puertas definitivamente el 28 de agosto, son muchos los que ... se han volcado con la causa para tratar de evitar el cese del último cine al aire libre que queda en el norte de España y uno de los cinco que aún sobreviven en todo el país. Fue el 1 de agosto y, tan pronto como se supo, se abrió una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para frenar el cierre del Autocine. En tres semanas, han conseguido más de 5.100 firmas con la intención de que la gerencia del negocio se replantee una decisión que «ya está tomada y meditada».

