Más de 800 firmas para frenar el cierre del Autocine de Gijón La campaña a través de la plataforma Change.org sigue sumando adhesiones a diario para pedir a Ayuntamiento y Principado que intervengan para mediar con los propietarios del terreno en Somió o exploren su reubicación en suelo público

Marcos Moro Gijón Lunes, 11 de agosto 2025, 09:22

La campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org, para frenar el cierre del Autocine de Gijón, ha reunido ya más de 830 adhesiones. Los promotores de esta iniciativa piden al Ayuntamiento de Gijón y al Principado de Asturias que intervengan para mediar con los propietarios del terreno de Somió, exploren soluciones alternativas –como la reubicación en un suelo público– y reconozcan el valor cultural, social y turístico del Autocine y lo protejan como tal.

El Autocine ofrecerá sus últimas sesiones el 28 de agosto, poniendo fin a 32 años de historia. Este espacio, único en el norte de España, no cierra por falta de público ni por problemas económicos, sino por un problema de cesión del terreno. Los actuales responsables del autocine propusieron un traspaso del negocio, pero ante la negativa, han decidido anunciar el cierre. Por eso, se ha lanzado esta campaña de recogida de firmas para pedir ayuda y buscar una solución.

Desde que abrió en 1993, el Autocine ha sido más que un simple espacio para ver películas desde el coche, convirtiéndose para muchos gijoneses en un símbolo de la ciudad.