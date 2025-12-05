El Ayuntamiento de Gijón estudia la concesión de suelo municipal para llevar adelante un proyecto de 'cohousing'

El Ayuntamiento de Gijón ha presentado a la cooperativa El Llar posibles emplazamientos en terrenos municipales para la puesta en marcha de un proyecto ... de 'cohousing' en el que esta sociedad lleva tiempo trabajando. Así lo indicó su presidente, Amalio Espinosa, tras una reunión con técnicos y responsables municipales en la que estuvieron presentes entre otros el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, y el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación y presidente de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisl), Guzmán Pendás. «Hace más de un año que estamos en contacto con el Ayuntamiento, al que le habíamos solicitado la cesión de un derecho de superficie para poder llevar a cabo esta actuación. Antes del verano nos dijeron que iban a hacer una búsqueda activa de suelo que nos pudiera interesar y ahora nos han presentado tres posibles opciones en distintos barrios», explicó Espinosa.

La fórmula que se estudia, siempre a través del oportuno concurso público, es que a cambio de la cesión de este suelo El Llar incluya además de las 30 viviendas previstas en sus planes otras «cuatro o cinco» que quedarían a disposición de Emvisl para alquilarlas a jóvenes, lo que además permitiría ahondar en el carácter «intergeneracional» del proyecto. En los próximos días se analizarán en el seno de la cooperativa las potencialidades, pros y contras de los terrenos, para poder seguir avanzando en un acuerdo con el Ayuntamiento y con el deseo de poder iniciar las obras en 2026.

Cesión de uso

El modelo de 'cohousing' que quiere llevar a cabo El Llar contempla una treintena de «unidades habitacionales» de unos 60 metros cuadrados y que funcionarían como espacios privados con dormitorio y cocina, con «dos o tres formatos diferentes, para adaptarse a las necesidades de familias con niños, parejas o usuarios individuales». Y a ello se sumarían distintos espacios comunes, como una edificación central con comedor, biblioteca, sala de audiovisuales o 'coworking', zonas exteriores con huerto urbano y espacios «de cuidados» con gimnasio, sala de actividades, sala de enfermería… La propiedad de todas las viviendas pertenecería en todo momento a la cooperativa, y sus ocupantes disfrutarían de una cesión de uso por tiempo indefinido. «Ahora somos una docena de socios, pero hay más de doscientas personas interesadas en el proyecto», apuntó Espinosa.

El Ayuntamiento confirmó que se está estudiando a través de la Concejalía de Urbanismo la concesión de un derecho de superficie «durante un periodo prolongado de varios años» para materializar un proyecto de 'cohousing'. «La adjudicataria se haría cargo de la construcción de las viviendas y cedería una parte de ellas al Ayuntamiento, que a través de Emvisl facilitaría el acceso a las mismas a gente joven. De esta manera, no solo se busca una solución al problema de la vivienda, sino que se previene la soledad no deseada de las personas más mayores mediante la convivencia intergeneracional», destacó el Consistorio en un comunicado.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, confía en que esta actuación se pueda llevar a cabo «en los próximos meses» y destacó que la disposición municipal para llevar a cabo este proyecto «reafirma nuestro compromiso a la hora de buscar soluciones diversas al problema de la vivienda». Por su parte el concejal de Servicios Sociales y Vivienda, Guzmán Pendás, señaló que «hablamos de un proyecto que ayudaría a prevenir la soledad no deseada de las personas mayores, en lugar de vernos obligados a actuar contra ella cuando ya se ha producido». Añadió que este iniciativa «promueve la convivencia intergeneracional, y todo ello en un contexto de autogestión, evitando cualquier posibilidad de especulación, ya que son viviendas que no se pueden vender»