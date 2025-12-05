El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Uno de los bocetos con los que El Llar presenta su proyecto de 'cohousing' para Gijón. E. C.
Vivienda

El Ayuntamiento de Gijón estudia la concesión de suelo municipal para llevar adelante un proyecto de 'cohousing'

El Llar aspira a construir en régimen de cooperativa 30 viviendas que combinarían zonas privadas con espacios de uso común y que no se podrían adquirir en propiedad. A cambio cedería «cuatro o cinco» a Emvisl para alquilarlas a jóvenes

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:16

Comenta

El Ayuntamiento de Gijón ha presentado a la cooperativa El Llar posibles emplazamientos en terrenos municipales para la puesta en marcha de un proyecto ... de 'cohousing' en el que esta sociedad lleva tiempo trabajando. Así lo indicó su presidente, Amalio Espinosa, tras una reunión con técnicos y responsables municipales en la que estuvieron presentes entre otros el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, y el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación y presidente de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisl), Guzmán Pendás. «Hace más de un año que estamos en contacto con el Ayuntamiento, al que le habíamos solicitado la cesión de un derecho de superficie para poder llevar a cabo esta actuación. Antes del verano nos dijeron que iban a hacer una búsqueda activa de suelo que nos pudiera interesar y ahora nos han presentado tres posibles opciones en distintos barrios», explicó Espinosa.

