Los miembros de la Corporación municipal verán incrementados sus ingresos en un 0,5%. Jesús M. Pardo

El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno

Incluye el incremento adicional del 0,5% autorizado para la Corporación y el personal directivo y eventual

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 06:34

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón tiene previsto ratificar este martes la subida de sueldos y complementos aprobada por el Consejo de ... Ministros el pasado 1 de julio. Se trata de un incremento salarial adicional del 0,5%, que beneficia a los empleados de las administraciones o instituciones públicas de todo el país. Esta subida de sueldo es consolidable y tiene efecto retroactivo a 1 de enero de 2024. Era el incremento que quedaba pendiente de la senda de subidas pactadas entre el Gobierno y los sindicatos para el último trienio, dentro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.

