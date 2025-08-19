El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón tiene previsto ratificar este martes la subida de sueldos y complementos aprobada por el Consejo de ... Ministros el pasado 1 de julio. Se trata de un incremento salarial adicional del 0,5%, que beneficia a los empleados de las administraciones o instituciones públicas de todo el país. Esta subida de sueldo es consolidable y tiene efecto retroactivo a 1 de enero de 2024. Era el incremento que quedaba pendiente de la senda de subidas pactadas entre el Gobierno y los sindicatos para el último trienio, dentro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.

En concreto, de acuerdo con esta medida, la junta de gobierno local aprobará las retribuciones de sueldo, trienios, pagas extraordinarias y complementos (de destino y específico) que corresponden a los trabajadores municipales incluidos en el ámbito de aplicación del 'Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Gijón' y del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento y de las fundaciones y patronato dependientes del mismo.

En el mismo acuerdo, la junta de gobierno también va a dar luz verde al incremento adicional del 0,5% de las retribuciones de todos los miembros de la Corporación municipal, así como del personal directivo y eventual.

Lo que se mantendrá invariable serán los importes correspondientes al complemento de productividad, vigentes a 1 de enero de 2024, y se establecen los criterios para proceder a su asignación individual conforme a lo aprobado en las mesas de negociación. También se aprobará la tabla salarial reguladora de las retribuciones del personal beneficiario de los planes y políticas activas de empleo del Ayuntamiento, así como el salario del alumnado-trabajador de escuelas taller.

Escuela infantil de El Llano

Por otro lado, el gobierno local tiene previsto autorizar hoy también la modificación del proyecto de construcción de la Escuela Infantil de El Llano, que supondrá un incremento del 7,94% sobre el presupuesto de ejecución material, que era de 2.849.718 euros. Las características geotécnicas observadas en la fase de movimiento de tierras obliga a tomar otras soluciones técnicas para garantizar la seguridad.

La escuela infantil de El Llano, que tendrá seis unidades y podrá acoger a 78 alumnos, se está construyendo en una parcela de 1.747 metros cuadrados ubicada entre la piscina y las pistas de tenis de El Llano-Contrueces.

La junta de gobierno va a someter a aprobación el expediente de contratación y apertura del procedimiento de adjudicación del servicio de desbroce, limpieza y viabilidad invernal de vías, infraestructuras y espacios públicos de la zona rural y periurbana del concejo. Será de un procedimiento abierto, con un valor estimado del contrato de 2.562.073 euros (IVA excluido) y un presupuesto base de licitación de 1.937.567 euros (IVA incluido).

Reclaman a Asturias Socialista

Por último, el gobierno local tiene previsto iniciar el prodecimiento de revocación y reintegro total de la subvención concedida a la asociación Asturias Socialista por valor de 2.000 euros de la convocatoria de 2024 para el proyecto 'Boletín trimestral Tiempo de cerezas'. La revisión de la documentación justificativa aportada por la organización no permite constatar la realización de las actividades subvencionadas.