El Ayuntamiento insta a no usar el coche en días de afluencia a las playas para evitar los atascos Martín afirma que colas de vehículos en el Muro «hubo siempre y que el atasco que este verano no nos podemos permitir es el de los peatones»

Todos los veranos en el Muro ha habido atascos y los va a seguir habiendo, pero el atasco que este verano no nos podemos permitir es el de los peatones». El concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Aurelio Martín, se mantiene firme en su defensa de las medidas adoptadas para ganar espacio peatonal y reducir la circulación de coches en el Muro. Y el que se empiecen a producir importantes retenciones, ahora que aún hay dos carriles hábiles para ir desde el Náutico hasta la glorieta del Piles, no altera sus planes para restringir aún más el tráfico motorizado.

Martín no se anduvo con rodeos y recomendó, para evitar embotellamientos como los que se produjeron el pasado martes en Rufo García Rendueles, no usar el coche los días que se prevea una mayor afluencia a las playas. «Hay que plantearse que quizás esos días el coche no sea la mejor opción y que hay otras más rápidas que tienen que ver con la movilidad táctica y sostenible y el transporte público», argumentó.

El edil de IU remarcó que las autoridades sanitarias han dejado claro que «el principal atasco que no puede haber este verano en ningún sitio es el de peatones y por eso hemos establecido medidas de distancia social allí donde se prevé la mayor afluencia de personas: el entorno del Puerto Deportivo, la playa, el eje playa-Begoña y el centro de Gijón».

«Hacer un carril solo en sentido de ida ni quita ni pone. El problema es la capacidad para gestionar el tráfico de la rotonda»

Respecto a la congestión de tráfico en el entronque de Rufo García Rendueles con la glorieta del Piles y la avenida de Castilla, aseguró que de ahora en adelante se intentará gestionar el problema desde el Ayuntamiento para que «tenga el menor impacto posible». Para ello se recurrirá a la Policía Local y al sistema operativo de cámaras y a la regulación de semáforos. Explicó que, de hecho, ya se ha tomado una primera medida y «ahora si se va circulando por la avenida de Castilla, un semáforo se pone en verde para hacer el giro a la izquierda hacia Torcuato Fernández-Miranda y no haya equivocaciones».

«Hacer un carril solo en sentido de ida ni quita ni pone en el Muro. El problema es la confluencia con la avenida de Castilla, la capacidad de esa rotonda para gestionar el tráfico que viene de Somió y de otras zonas», señaló, al tiempo que incidió en que otras ciudades, como Cádiz, también están peatonalizando sus paseos marítimos. Recordó que la avenida de El Molinón lleva cerrada 15 meses y avanzó que «un 'plan b' para desatascar una parte del problema» puede ser convertir el paseo del Doctor Fleming en vía de doble sentido. Esa medida puede salir del estudio de una asistencia técnica para la reordenación del entorno de El Molinón que no se recibirá hasta primeros de septiembre.

Foro y PP cargaron ayer por separado contra el edil de Movilidad. Pelayo Barcia puso en duda que se atreva a eliminar el penúltimo carril de tráfico del Muro con el colapso diario de coches en la zona y Ángeles Fernández -Ahúja criticó que «la mala gestión de Martín castiga a gijoneses y visitantes con atascos».

