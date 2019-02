Balcones en verde «contra las gasolineras urbanas» Los vecinos de Viesques se movilizan contra la instalación de surtidores en el actual lavadero de coches de Viñao IVÁN VILLAR Gijón Martes, 5 febrero 2019, 13:23

Los vecinos del entorno del lavadero de coches de Viñao, en Viesques, iniciarán hoy una campaña de protesta contra la instalación en este espacio de surtidores de combustible, obra ya en marcha y que solo está pendiente de la concesión por parte del Ayuntamiento de la correspondiente licencia de actividad. Al margen de las alegaciones presentadas en las instancias municipales contra este proyecto, harán patente su malestar colocando en sus balcones pancartas verdes con la imagen de un surtidor de gasolina tachado. «Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede ocurrir en cualquier otra zona», señalan los vecinos en un comunicado, en el que confían en que su protesta sirva para «que no haya más gasolineras urbanas de estas características ni en Gijón, ni en Asturias.

Los afectados recuerdan que desde la apertura del lavadero en 2004 ya han presentado varias protestas por ruidos, que llevaron al Ayuntamiento a prohibir su funcionamiento en horario nocturno. Pero ahora temen que los problemas vayan a más. «Se va a incrementar el ruido, a lo que se sumará la propagación de olores y el impacto visual», señalan, haciendo hincapié también en la aparición de riesgos «de atmósfera explosiva o fuga de hidrocarburos», que consideran que se pueden agravar por el hecho de que la instalación propuesta será «de régimen desatendido».

Además de la escasa distancia de la futura gasolinera con respecto a las viviendas -«incluso ocupa parte de otra propiedad»-, alertan de su proximidad a un espacio verde como el parque fluvial. Y advierten también de los problemas que puede generar en la movilidad de la zona, colapsando aún más en las horas punta la rotonda de Viñao, situada en el principal acceso a la ciudad desde la autopista por la zona este.

Su mayor malestar, no obstante, es el hecho de que el proyecto haya prosperado «mediante atajos legales», aprovechando un decreto de ámbito nacional y la falta de aprobación del nuevo PGO, cuya normativa no ampararía una instalación de este tipo tan próxima a zonas habitadas. Los vecinos, de hecho, comparan su tramitación con la del PERI de la Ería del Piles, anulado por los jueces. «Iremos hasta el final, con todas las consecuencias», aseguran. En unos días presentarán al Ayuntamiento las más de mil firmas recogidas contra esta gasolinera y han solicitado por registro una reunión con la alcaldesa, después de que el grupo municipal de Foro «haya sido el único que no se ha querido reunir con nosotros». En su denuncia pública de esta situación en la sala de prensa municipal contaron con el apoyo de representantes de los otros cinco partidos con presencia en la Corporación: PSOE, Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos.