La Banda de Gaitas Garulla, invitada especial en el pasacalles de Santiago Preparación de la corderada en el prau de la fiesta. / PALOMA UCHA Las fiestas de Ceares reunieron a 125 comensales en la corderada, amenizada por música de percusión I. OTERO GIJÓN. Lunes, 23 julio 2018, 01:27

Las fiestas de Santiago Apóstol en Ceares tuvieron su sorpresa. La comisión de festejos tenía organizada una sorpresa para los asistentes que, lógicamente, no había querido desvelar. Tras los primeros voladores y la preparación del pasacalles, la novedad empezó a desvelarse. La Banda de Gaitas Garulla, del barrio de La Arena, fue la invitada especial al pasacalles, en el que participó junto al grupo folclórico local La Cruz de Ceares, el grupo de baile Flor de Xaranzaina. Esa era la sorpresa con la que la organización quiso animar la jornada, que iba tomando forma con un pasacalles, a las once de la mañana, en el que no faltaron los tractores.

La tradicional corderada reunió en torno a este manjar a 125 comensales y estuvo amenizada por la banda de percusión Latin Band.

Durante la jornada vespertina, al prau de la fiesta continuó llegando más gente hasta llenarlo. El día fue «tremendo» para la comisión en un día en el que, por fin, el sol lució. Una vez anocheció, el grupo Assia fue el encargado de poner sonido a la verbena junto al dj Dani Vieites. Ambos se complementaron hasta la madrugada, que introducía un nuevo día festivo en el barrio gijonés. La fiesta continúa hoy con el reparto del bollu preñau y la botella de vino a los socios de la asociación de vecinos. Ya por la tarde tendrá lugar la subasta del ramu, el XV Concurso Gastronómico de tapas y pinchos junto a su reparto de premios y trofeos; y la actuación del grupo Tekila. Además, a las doce de la madrugada habrá sangría de vino y sidra para todos los asistentes.