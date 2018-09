El Botánico anuncia el otoño

El Jardín Botánico celebra hoy la fiesta del equinoccio de otoño con dos importantes novedades en su 'escaparate': el laberinto de laurel y el bioma boreal americano. Ambos atractivos, que aumentan hasta las 18 hectáreas la superficie disponible del recinto, podrán visitarse y comprenderse a lo largo del día de hoy, declarado como es tradición de puertas abiertas. Los visitantes podrán formar grupos cada veinte minutos empezando por la hora de apertura, las diez de la mañana, para hacer recorridos explicados de 40 minutos de duración. El último será a las 19.40 horas.

A la hora del vermú, el Jardín contará además con un concierto en directo para animar la jornada, que se prevé soleada. Los Stormy Mondays, banda ovetense de folk-rock creada en 1991, se subirán al escenario para animar la mañana y, de paso, presentar en directo su último trabajo: 'So far, so good-20 years of Stormy Mondays'.

De forma paralela, el Jardín Botánico acogerá la segunda de las cuatro jornadas organizadas por la Asociación Belenista de Gijón dirigidas a niños de 7 a 15 años, con objeto de adiestrarlos en el arte belenista, en unas fechas en las que la Navidad empieza a asomar en el horizonte. Será de 10 a 13 horas.