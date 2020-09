La Cámara pide «como mínimo un carril en cada sentido» para coches en el Muro Paseantes y ciclistas por los nuevos tramos habilitados en Rufo García Rendueles. / JUAN CARLOS TUERO La entidad alertará en la reunión del Consejo Social del perjuicio del cierre para la actividad económica y defenderá que «hay sitio para todos» IVÁN VILLAR GIJÓN. Miércoles, 9 septiembre 2020, 00:35

Cuando la Cámara de Comercio se pronuncia sobre los cambios realizados en el Muro puede hacerlo en calidad de portavoz del empresariado local, pero también como afectado directo. Y no solo por la ubicación de sus oficinas junto a la carretera del Piles al Infanzón, sino también por la afección que tienen sobre el recinto ferial tanto las restricciones en Rufo García Rendueles como la peatonalización de la avenida de El Molinón, que le da continuidad. En lo que respecta a esta última, la entidad hizo llegar hace tiempo por escrito al Ayuntamiento su rechazo a la decisión municipal, aunque ya dan por hecho que la operación no tiene vuelta atrás una vez que han salido a licitación las obras para transformar la antigua calzada en un paseo peatonal integrado en el parque de Isabel la Católica. En el Muro, no obstante, la entidad cameral confía en un cambio de planteamiento y en que al menos se revierta la supresión de la circulación en sentido hacia el centro. Así lo planteará en la reunión del Consejo Social de la Ciudad prevista para finales de septiembre.

«En el Muro hay espacio suficiente para que los coches, con un carril como mínimo en cada sentido, puedan convivir con los peatones, con el carril bici y con los nuevos modos de movilidad», apunta Pedro López Ferrer, representante en el Consejo Social de la Cámara de Comercio de Gijón. Y si bien matiza que «el Ayuntamiento puede tomar legítimamente la decisión que considere», aboga por mantener la funcionalidad de esta vía «como un importante eje de comunicación».

López Ferrer señala que esta avenida no solo es fundamental en los itinerarios de entrada y salida de la ciudad, sino también para la penetración en el centro, «especialmente desde la zona este». Advierte, en este sentido, de que «la ausencia de esa unión a través de una vía vertebradora puede desanimar a mucha gente a bajar a comprar al centro». La afección a la actividad económica, por tanto, no se limitaría únicamente a la de los negocios situados frente a la playa, sino que se extendería a los del resto de viales de su entorno. «El cierre de carriles no solo puede perjudicar a los establecimientos que están en el Muro, sino al comercio en general», apunta el también vicepresidente primero de la Cámara de Gijón.

«La penetración desde la zona este es importante, como lo es también su comunicación con la zona oeste. Para cruzar la ciudad no todo el tráfico tiene que ir por la ronda, y menos cuando le complicas la salida hacia ella», señala López Ferrer. Añade que «nadie está en contra de que se ganen espacios para los peatones, porque además es lo que toca» y recuerda cómo cuando el anterior equipo de gobierno suprimió un carril de circulación del Muro para la construcción del carril bici junto al paseo «todos pensábamos que iba a ser un caos y no lo fue. Había un carril para ir y dos para volver y funcionó relativamente bien». Ahora, sin embargo, la ampliación del espacio peatonal se acomete a costa de privar al tráfico de uno de los sentidos de circulación. «Recuperarlo sería un desahogo para la avenida de la Costa, que ahora mismo está saturada».

Basarse en estudios

Con independencia de las posturas que cada cual pueda tener sobre este asunto, la Cámara ve imprescindible «poner encima de la mesa un plan concreto basado en estudios. Y ahí ya podremos ver lo que es bueno, lo que no o dónde sería más conveniente ganar ese espacio para el peatón». Mientras llega, defiende que «hay espacio suficiente para todos».

Por otra parte, ayer en el Muro continuaron los trabajos de pintura sobre el asfalto. El mosaico verde y azul de la zona peatonal llega ya hasta el Náutico.