Un camión desplegable sobre ciberseguridad llega a El Molinón, en Gijón, el 28 de octubre Ofrece varios espacios con diversas actividades de concienciación, formación y lúdicas para aprender a navegar por la red con seguridad

E. C. Domingo, 19 de octubre 2025, 20:08 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Gijón colabora con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) para traer al aparcamiento de El Molinón, del 28 de octubre al 1 de noviembre, un camión desplegable que viaja por toda España para capacitar en materia de ciberseguridad a toda la ciudadanía (desde familias y menores, hasta público sénior) y las empresas. Bajo el nombre de 'Experiencia Roadshow', se trata de un espacio versátil, multifuncional y accesible, que dispone de dos grandes zonas, un área interior y una exterior, con diversas actividades de concienciación, formación y lúdicas, para que los participantes puedan divertirse y aprender a navegar de forma segura.

En concreto, el espacio interior, capaz de acoger a 30 personas, cuenta con un área de gamificación; zona expositiva de charlas y contenidos didácticos; y un 'escape room' donde superar riesgos digitales y desarrollar acciones para evitar y gestionar amenazas. A su vez, en el espacio exterior, con capacidad para 36 personas, se habilita una zona de juegos y una cabina para poder contactar con el 017, el servicio 'Tu ayuda en Ciberseguridad' de INCIBE.

Este formato permite mantener la equidad en el acceso a la información y la capacitación a cualquier nicho de población, acercando los contenidos, medios y recursos a cualquier colectivo, en cualquier localización, en igualdad de condiciones.

«La ciberseguridad y la confianza digital están entre los retos más importantes a los que nos enfrentamos en una sociedad con una presencia cada vez mayor de las nuevas tecnologías. Por eso es muy importante que toda la ciudadanía, pero en especial los más jóvenes, tengan una correcta información sobre estas materias», ha manifestado la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega. «Animamos a todos los colectivos interesados a que participen en esta experiencia educativa y gratuita, que les servirá para reforzar la cultura digital y la ciberseguridad», añadió.

Para inscribirse, es necesario enviar un correo a roadshow@incibe.es, indicando los siguientes datos: Centro educativo, empresa, asociación o participación libre; edad de los participantes; número de asistentes; fecha y franja horaria preferida; nombre y teléfono de contacto. También está disponible el teléfono 919 053 163 (persona de contacto: Carolina) para resolver dudas o confirmar plazas.