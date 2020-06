La Camocha, Nuevo Roces y Perchera reclaman la inversión en centros de salud Asistentes a la reunión del Consejo de Salud del Área V en el salón de actos del Hospital de Cabueñes. / E. C. «Nos falta información tranquilizadora de que se mantienen», dice el presidente de la FAV en el consejo de salud MARÍA CIDÓN GIJÓN. Miércoles, 10 junio 2020, 01:26

La mejora del consultorio de La Camocha, el centro de salud de Perchera-La Braña y la construcción de un ambulatorio en Nuevo Roces, inversiones que fueron aprobadas antes del coronavirus, mantienen en vilo a los vecinos, quienes desde hace años reclaman una Atención Primaria de calidad en sus barrios. Ahora temen que los planes de mejora no se lleven a cabo debido a la crisis económica. El doctor Javier Civieta, representante de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) de Gijón en el consejo de salud del Área Sanitaria V, trasladó ayer estas dudas durante una reunión con las autoridades. «Pregunté si sabían cuándo iban a empezar las obras en el Hospital de Cabueñes. Solo me dijeron que estaban siguiendo los pasos habituales». Así resumía la respuesta en el encuentro centrado en la situación sanitaria durante la pandemia. El futuro del «centro de salud de Perchera-La Braña está ligado a la reforma de Cabueñes. Hasta que se haga no los trasladan al Centro de Especialidades de Pumarín», indicó

Manuel Cañete, presidente de la FAV, demanda «información tranquilizadora» de que las inversiones se mantienen y que se va a hacer un esfuerzo máximo para garantizar la calidad de la Atención Primaria».