Campaña para reforzar las compras en el comercio de proximidad de Gijón

8 de diciembre 2025

En pleno periodo navideño, coincidiendo con las semanas de mayor actividad del año, la Unión de Comerciantes del Principado lanza una campaña para reforzar el comercio local, que será visible en el mobiliario urbano de Gijón, y Oviedo, además de tener presencia digital en toda la región. La iniciativa pretende sensibilizar a los consumidores del papel esencial que cumple el comercio local en las ciudades, así como incentivar las ventas de proximidad estos días.

«El comercio local sigue siendo un modelo imbatible frente a cualquier otra forma de compra, por su cercanía, el conocimiento real del cliente, la inmediatez en el servicio, la profesionalidad en el trato y su contribución a un consumo más sostenible, que son atributos que ningún otro formato comercial puede igualar», señalan desde la Unión de Comerciates. «Dinamiza nuestras ciudades, activa las calles, genera empleo y crea entornos más seguros y llenos de vida», añaden.

Mensajes en las calles

La campaña pretende combinar un impacto visual a través del mobiliario urbano con un plan digital omnicanal, orientado a aumentar el tráfico a tiendas, reforzar el reconocimiento del comercio local y llegar a públicos diversos. Entre las acciones digitales previstas están las colaboraciones con 'influencers' asturianos, activaciones de contenido en redes sociales y piezas audiovisuales breves. Los mensajes serán los mismos en todos los soportes para garantizar coherencia y una comunicación clara y reconocible.

La campaña apuesta por mensajes directos aportados por frases contundentes, que buscan conectar con la ciudadanía y reividicar el valor diferencial del comercio local. 'Tú comercio local impulsa la ciudad que quieres', 'El mejor click está en las tiendas de las calles de Gijón', 'En el comercio de Gijón la entrega express es la normal' y 'En el comercio de Gijón te atiende alguien que te escucha' son algunos de los mensajes de la iniciativa.

La campaña quiere «recordar que el comercio local aporta mucho más que productos, como bienestar urbano, identidad y futuro para nuestras ciudades».

