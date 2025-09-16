El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Espacio remodelado en la avenida de la Costa que llevará el nombre de Canal. D. A.

«Canal permanece como un referente para la profesión», destaca el Ayuntamiento de Gijón

La junta de gobierno aprueba formalmente dar el nombre de Jardines del periodista José Antonio Rodríguez Canal a la zona recientemente remodelada en la avenida de la Costa

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:54

La junta de gobierno aprobó este martes formalmente la concesión del nombre de Jardines del Periodista José Antonio Rodríguez Canal al espacio recientemente remodelado en la avenida de la Costa, a la altura del antiguo Continental, que este viernes al mediodía serán inaugurados por la alcaldesa. Este reconocimiento a quien durante su última etapa profesional fue director adjunto de EL COMERCIO da cumplimiento a una petición ciudadana impulsada por compañeros, familiares, amigos, «entre ellos personalidades de las máximas responsabilidades políticas, académicas, periodísticas, culturales, empresariales y deportivas», como el expresidente del Principado Pedro de Silva, la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso y el actual rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde.

«José Antonio Rodríguez Canal desarrolló una dilatada y reconocida trayectoria en el ámbito periodístico, vinculada de manera muy especial al diario EL COMERCIO, cabecera de referencia en Asturias», destaca la propuesta de acuerdo aprobada por unanimidad de la junta de gobierno. En ella se añade que «dejó un legado profesional caracterizado por la seriedad, la ética y la defensa de los valores del periodismo», así como que casi tres años después de su fallecimiento, a los 78 años, «su figura permanece como referente para varias generaciones de profesionales de la comunicación en Asturias».

El cambio de denominación de este espacio no afectará a la numeración de los portales colindantes, que seguirán perteneciendo a la avenida de la Costa a todos los efectos.

