Atascos en la avenida de la Costa, esta mañana, a la altura de la calle Luciano Castañón. L. F.

La avenida de la Costa, en Gijón, atascada por obras de mejora del pavimento

Las retenciones se concentran entre la plaza del Continental y la zona del Paseo de Begoña

L. Fonseca

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:34

Tráfico más que lento en una de las principales arterias de Gijón. La avenida de la Costa se encuentra esta mañana parcialmente atascada a raíz de las obras de reparación que realiza la empresa Alvargonzález, que es la que tiene la adjudicación del contrato municipal de obras de conservación viaria.

Las principales retenciones se concentran entre la plaza del Continental hasta la llegada por avenida de la Costa a la zona de paseo de Begoña, donde el tráfico que se libera parcialmente por las calles adyacentes. Los trabajos de mejora y reparación del asfaltado se iniciaron este lunes y continuarán a lo largo de la semana. Es aconsejable intentar evitar este tramo hasta tanto finalicen los trabajos.

El Ayuntamiento de Gijón está llevando a cabo diversas obras de mejora en la zona centro. Además de la avenida la Costa también están siendo reparados tramos de Luciano Castañón (que ayer permaneció cortado parcialmente) y otras calles próximas. Estos días también se iniciarán las obras en San José.

