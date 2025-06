En la obligada reestructuración del grupo socialista tras la marcha de su portavoz municipal, Luis Manuel Flórez 'Floro', Marina Pineda (Luanco, 1967), acaba de asumir ... la portavocía adjunta, una tarea que no es nueva para una de los componentes más veteranos de la actual Corporación, donde lleva desde 2015. El pasado mandato, cuando fue concejala de Hacienda, ya asumió además la portavocía de la junta de gobierno. Y ahora compatibiliza sus responsabilidades como edil en el Ayuntamiento con un puesto en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, en representación del Principado.

–Ya fue concejala en la primera etapa de Foro, luego en el gobierno de PSOE e IU y ahora, de nuevo. ¿En qué se diferencian estas etapas?

–Es difícil compararlas, porque en nuestro mandato hubo un acontecimiento como la pandemia que lo marcó todo. Cambió por completo las necesidades de la ciudadanía, pero creo que supimos afrontarlas de forma decidida, rápida e inmediata. En cuanto a los mandatos de Foro, la diferencia es que Carmen Moriyón ha aprendido mucho sobre propaganda y no tiene rubor en anunciar de forma desmesurada proyectos que solo están en el papel. Pero la ciudad no avanza y además se está aislando. Se cierran puertas a la colaboración con instituciones como el Puerto, se rechazó ser sede del Mundial, se cercenó cualquier posibilidad de ser Capital de la Cultura... Moriyón y Foro tienen una mentalidad de partido pequeño, localista, y tratan a Gijón como si fuera un pueblo, no como la gran ciudad que es.

–¿Cómo ve la situación económica del Ayuntamiento?

–La concejala de Hacienda se mueve siempre en la cuerda floja. No hay planificación, no se sabe hasta el último minuto si se cumple con la regla de gasto... Creo que está actuando con temeridad. No hay más que ver que del remanente se han gastado ya 300.000 euros más de lo que permiten las reglas fiscales, por lo que si se renuncia a alguna subvención europea, si hay que incrementar las retribuciones a los empleados municipales o si hay que hacer una obra de urgencia, no hay dinero para ello. Tendrían que recurrir al de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, lo que me parece terrible. Aparte, falta agilidad en la tramitación. Pese a tener mayoría, hasta junio no se aprobó la primera modificación presupuestaria de este año.

–Para 2026 se habla de nuevo de congelación fiscal. ¿Lo ven adecuado?

–No cuadra con las necesidades reales de la ciudad. La única forma de incrementar el techo de gasto es con un crecimiento permanente de las figuras tributarias. Este año si la regla de gasto aumentó en 4 millones, fue porque es lo que subieron las tarifas de Emulsa. Empeñarse en congelar indefinidamente los impuestos provoca lo que estamos viendo, que para tapar los agujeros del Ayuntamiento habrá que recurrir al dinero destinado a los más vulnerables. Algún día esa cuerda floja en la que se mueve la concejala de Hacienda se romperá y lo pagaremos todos.

–Hablemos del suelo de Naval Azul. Al PSOE nunca le gustó la operación de compra de los terrenos del Puerto. ¿Por qué?

–Porque había otras formas de que el puerto participara en este desarrollo urbanístico, que sí consideramos esencial para la ciudad, sin necesidad de pagarle casi cinco millones de euros. Y hay ejemplos como todos los desarrollos de la época de Tini Areces, en el Puerto Deportivo, el paseo de Fomento y El Arbeyal, donde el puerto asumió el coste de las obras y se generaron espacios para la ciudad.

–¿Es lo que defienden en la polémica sobre la franja litoral?

–Por supuesto. Estos meses el debate sobre esa franja se ha centrado en lo jurídico, en si el acuerdo de compraventa era vinculante respecto a esa cesión... Pero nadie se ha preguntado qué ganaba la ciudad con tener esa propiedad. Y creo que no gana nada. Desde que la nueva presidenta tomó posesión, ofreció revisar esa política que el Puerto había mantenido en los últimos años de, simplemente, venderle cosas y cobrarle a la ciudad. Nieves Roqueñí ofrece hacer obras para uso ciudadano. Y durante todo el proceso de negociación fue incrementando su oferta, mientras el Ayuntamiento se cerraba en banda. La última oferta suponía una inversión de siete millones de euros. Creo que la ciudad ha perdido. No solo económicamente, sino que también pierde la presencia del Puerto en un ámbito como el de Naval. Es inasumible desarrollar un ámbito sobre economía azul y que no esté presente en él el principal actor de la economía azul en la ciudad.

–Se pregunta '¿qué gana la ciudad?'. ¿Y qué gana el Puerto?

–Al Puerto se le lleva reclamando desde hace años una mayor colaboración con la ciudad. Y con esto simplemente demuestra ser un agente que colabora. Sí ganaba mantener el control del acceso a la lámina de agua, algo que parece lógico que tenga al igual que lo tiene en el resto de la franja costera.

–La operación tenía todos los parabienes legales.

–Las interpretaciones pueden ser diversas, y una es que el acuerdo de voluntades lo abarcaba todo: la venta y la cesión. Pero la cesión no estaba firmada. Y los acuerdos se pueden modificar con otros acuerdos, no le veo el problema. Cuando una nueva presidenta le ofrece a la ciudad participar en el ámbito y costear una parte de las obras, ¿qué impide que se negocie? Solo la cerrazón de Carmen Moriyón, que en el consejo de administración dice unas cosas y fuera dice otras.

–¿Ve correcta la actitud de Roqueñí durante todo este proceso?

–Sí, ha sido leal y negociadora.

–Foro pide su dimisión por haber ocultado el informe de la Abogacía del Estado...

–Me ha parecido lamentable la actitud de esos tres personajes, altos cargos de Foro, dando una rueda de prensa para acosar a la presidenta del Puerto que, además, era totalmente extemporánea. Roqueñí lo único que hizo fue presentar una oferta beneficiosa para la ciudad. Y es falso que se tuviera ese informe de la Abogacía del Estado durante la negociación. Llegó cuando ya no había más reuniones.

Votación del 4 de julio

–¿Qué votará usted sobre esa cesión en el consejo del día 4?

–No lo sé, tiene que llegar el expediente y lo valoraremos conjuntamente. Pero el voto será favorable a la propuesta que haga Nieves Roqueñí. Si hay acuerdo, ya no hay mucho que discutir.

–¿Qué le parece la adecuación provisional de los terrenos presentada por el Ayuntamiento?

–Me parece que Carmen Moriyón es la reina de las infografías y de las provisionalidades. ¿Será un acondicionamiento tan provisional como el de otros ámbitos que pasa el tiempo y siguen igual? Casi parece que la alcaldesa no tiene mucha confianza en que el ámbito se desarrolle rápidamente. Lo que hay que exigirle es que no olvide que hablamos de un ámbito importante para el desarrollo económico y el futuro de la ciudad. Deben agilizar la redacción del PERI y, sobre todo, buscar empresas que se instalen ahí.