Carmen Moriyón: «Los sondeos del Muro dirán si soterrar es viable y económicamente asumible»

–En junio se cumplirán dos años de su regreso a la Alcaldía. ¿Qué balance hace de esta primera mitad del mandato?

–Estoy moderadamente ... satisfecha. Algo que no percibí en los anteriores es que hemos conseguido poner en marcha antes de lo que esperaba proyectos transformadores y fundamentales para Gijón, como Naval Azul y la ampliación del Parque Científico, que llevará pareja la llegada de la primera universidad privada de la ciudad. También desbloqueamos el proyecto del grupo Quirón, cambiamos el plan de usos de Tabacalera para que sea un centro de arte de primer nivel, hemos hecho una apuesta clara por las empresas públicas, se han agilizado los trámites urbanísticos para facilitar la llegada de inversión, doblamos el presupuesto para la zona rural, tenemos unas cuentas saneadas...

–¿Y cómo está su relación con el PP como socio de gobierno? Ha habido votaciones diferenciadas en algunos plenos...

–La relación es extraordinaria y basada en el respeto absoluto a las competencias de cada uno. Por supuesto, somos dos partidos distintos, con dos proyectos distintos. Pero en las decisiones importantes para Gijón siempre vamos de la mano.

–Un jarro de agua fría en lo que va de mandato fue el vial de Jove. ¿Qué saben de las alternativas prometidas?

–Nada nuevo más allá de lo que el Principado explicó en el Consejo Social. De hecho, desconocemos si ya ha remitido algún proyecto al Ministerio de Transportes. No digo que no estén trabajando en él, solo que desconocemos en qué punto se encuentra.

–El Ministerio sí ha derivado a otras obras la inversión que tenía prevista para el fallido vial.

–Al leerlo en EL COMERCIO lo primero que pensé fue que dónde queda el compromiso de Adrián Barbón de que esa partida se iba a respetar para inversiones en Gijón, si no fuera para los accesos a El Musel, sí para el plan de vías o para otras cuestiones necesarias.

–¿Mantienen su intención de poner en marcha una zona de bajas emisiones sin sanciones mientras no se saquen los camiones de La Calzada?

–Sí, como también se habían comprometido a ello en campaña el PSOE e IU, que la diseñaron ahí. Es una broma que el ministerio piense en que multemos en la misma zona en la que ellos no son capaces de quitar el tráfico pesado.

Descuentos de EMTUSA

–Esa decisión impide optar a las ayudas estatales para los descuentos de EMTUSA...

–Eso ha sido un chantaje del ministerio, que espero que rectifique. Nuestro compromiso con EMTUSA es claro, con una aportación de 16,4 millones de euros, la mayor de la historia, que además de en el precio del billete redunda en una mejora del servicio. En dos años hemos renovado el 50% de la flota, vamos a abrir dos líneas rurales acordadas con los vecinos, se han electrificado las cocheras, se ha ampliado la plantilla...

–¿Se plantean mantener esos descuentos con fondos propios?

–Lo que esperamos es que el ministerio dé marcha atrás.

–¿En qué punto se encuentra el plan de vías tras el consejo de Gijón al Norte que tuvo lugar en marzo?

–Estamos estudiando ya el borrador del convenio para la demolición del viaducto de Carlos Marx, donde el Ayuntamiento debe garantizar una financiación de diez millones de euros. Será el pistoletazo de salida a toda la operación de la futura estación.

–¿Y hay ya algún acuerdo sobre la rebaja de hasta el 30% en la edificabilidad del 'solarón'?

–Nada nuevo respecto a lo que se conoció en esa reunión. Cuando se firme el convenio del viaducto, que espero que sea antes del verano, abordaremos la siguiente fase, que es definir esa edificabilidad al milímetro y cuantificar económicamente cómo queda todo.

–¿Y usted está satisfecha con la propuesta que presentó Adif para estos terrenos?

–Sí. No era nuestra propuesta, pero ya dijimos que no seríamos un obstáculo para volver a retrasar este proyecto con cambios de planificación.

–¿Contemplan hacer una consulta ciudadana, como les piden?

–No. La ciudadanía ya está representada en el Pleno. Fuimos transparentes diciendo que queríamos un parque, pero tenía que ser siempre de acuerdo con las otras dos administraciones.

–¿Veremos este mandato obras para soterrar el tráfico en el Muro?

–Cuando acabe la temporada de baños se empezarán los sondeos para conocer la viabilidad de la obra y si es asumible económicamente. Y en ese caso lo que haremos este mandato es definir el proyecto, los plazos y la financiación. Seguimos creyendo que es la mejor solución, pero el compromiso en nuestro acuerdo con el PP era analizar si es viable.

–¿Ya hay fecha para licitar las obras de Tabacalera?

–Será este verano. Estamos incorporando algunas recomendaciones del Consejo de Patrimonio Cultural, que no afectan al plan de usos y enriquecen el proyecto. El proceso de licitación durará ocho meses y la obra serán 36. Se harán de manera simultánea la adecuación interior del edificio actual y la construcción de los dos nuevos.

–¿Irá finalmente la colección de Piñole a uno de ellos?

–Sí. Porque además tiene que estar en un edificio independiente a otras colecciones. Y al actual Museo Piñole, que está en buenas condiciones, se trasladará la Oficina de Igualdad.

–Otro traslado, el de la Policía Local. ¿Para cuándo?

–En junio. Será un traslado escalonado y progresivo y durante un tiempo estarán abiertas las dos comisarías, la actual y la nueva. Lo último que se lleve será el centro operativo de control, que será un equipamiento de primer nivel.

–¿Y qué hay del prometido nuevo parque de bomberos?

–Se está redactando el proyecto, que queremos tener finalizado antes de que acabe el año para licitarlo en 2026. Es una infraestructura muy necesaria.

Sporting y Orlegi

–Le voy a preguntar por el Sporting. ¿Cómo ve su situación deportiva y extradeportiva?

-La situación deportiva es muy decepcionante. El Sporting es un equipo de Primera en todos los sentidos y ese tiene que ser siempre su objetivo. Espero que el año que viene se hagan las cosas de otra manera. En cuanto a la relación con el grupo Orlegi, es como siempre lo fue, correcta. Siempre he dicho que el Sporting y el Ayuntamiento tienen la responsabilidad de mantener una buena relación, por el bien de la ciudad. En El Molinón este año invertimos 125.000 euros para reforzar el graderío en las esquinas de la grada este y ahora se hará una actuación de 150.000 euros para el refuerzo estructural de los pórticos de seguridad.

-El alcalde de Oviedo le pidió colaboración en la campaña de la ciudad como aspirante a Capital Europea de la Cultura. ¿Le apoyarán?

-Sí, les hemos ofrecido colaboración. Y eso se ha plasmado desde los servicios de la Concejalía de Cultura en el nombramiento de representantes para acudir a los grupos de trabajo, con la intención de reforzar y ayudar a que esa candidatura salga adelante. Que nos pidan unirnos lo entiendo como un elogio y un reconocimiento a la trayectorua y nivel de Gijón en el ámbito cultural. Su idea es que, si se le concede la capitalidad de la cultura a Oviedo, participe toda Asturias.

-Gijón renunció a ser candidata...

-No renunció, porque no se puede renunciar a lo que no se tiene. Y cuando llegamos al gobierno no había expediente, ni proyecto... Nadie duda de la potencia cultural de Gijón, pero no había nada y esto son trabajos complejos que llevan años.