«El cartel antitaurino era una provocación, llamaba sanguinarios a los gijoneses» Manfredo Álvarez y la presidenta de la Federación Taurina del Principado, con la revista. / ARNALDO GARCÍA La Federación Taurina del Principado presenta un nuevo número de su revista, con la que trata de «divulgar y acercar esta afición a la ciudad» DANI BUSTO GIJÓN. Miércoles, 7 agosto 2019, 01:47

El cartel de la Feria de Begoña de este año ha sido recibido por los aficionados taurinos con notable expectación: colas de dos horas para sacar los abonos y satisfacción, en líneas generales, por el nivel de los toreros que llegarán al coso gijonés la próxima semana. En este contexto, la Federación Taurina del Principado, que ayer presentó el tercer número de su revista anual, abogó por «tener respeto» y tolerancia en una ciudad «abierta» y en la que «todos tenemos cabida».

Así lo señaló la presidenta de la federación, Maritina Medio, durante la presentación de esta publicación, en el salón de actos de la Caja Rural de Gijón. La presidenta también agradeció la decisión de EMTUSA de retirar los paneles publicitarios de sus autobuses en los que se anunciaba una campaña antitaurina bajo el lema 'En agosto Gijón se tiñe de sangre'. «Esos carteles eran una provocación porque con ellos se llamaba sanguinarios a un porcentaje grande de gijoneses», comentó Medio, para añadir que «era un insulto». «Entiendo que se haya retirado porque podía haber generado problemas, o gente que se sintiese dolida».

En referencia al nuevo número de la revista, Maritina Medio señaló que la intención es «divulgar y acercar la afición taurina a Gijón». En el contenido de esta publicación se repasan las actividades que realiza la propia Federación, así como las de sus peñas asociadas. La revista incluye un recopilatorio de las corridas que se celebran en la Feria de Begoña y una serie de artículos de opinión.

La presidenta considera que Gijón es «una ciudad taurina», aunque «evidentemente hay gente a quien no le gustan los toros, al igual que hay gente a quien no le gusta el fútbol o el baloncesto», por lo que, según matizó, «si no te gusta, no vayas, pero hay que tener respeto, porque esta es una afición muy arraigada en esta ciudad». Añadió que «en Gijón ya había espectáculos taurinos desde el año 1600». Además, durante la presentación, conducida por el periodista Manfredo Álvarez, destacaron que el interés por los toros «va en aumento», a juzgar por la respuesta de los aficionados en cuanto se pusieron a la venta los abonos para la Feria de Begoña, con el «cien por cien de los abonos renovados, y un gran número de altas».

Finalmente, Maritina Medio, también presidenta de la peña taurina Miguel Ángel Pereda, recordó que mañana se celebrará un nuevo acto, enmarcado en las actividades que sirven de antesala a la Feria de Begoña. Esta peña celebrará su tradicional pregón taurino, pronunciado por la escritora y fotógrafa estadounidense Muriel Feiner, en el hotel Tryp Rey Pelayo, a partir de las ocho de la tarde.

Muriel Feiner es una gran aficionada al mundo taurino y es muy conocida por los seguidores de la tauromaquia. Además, ofrecerá una charla titulada 'La mujer en el mundo del toro'.