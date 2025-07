«Las casetas en Cimavilla muestran cómo gobiernan: imposición y unilateralidad»

Rodrigo Sánchez (1977, Moreda de Aller) acaba de estrenarse como concejal socialista tras la salida de Luis Manuel Flórez, 'Floro'. Es diplomado en Relaciones Laborales ... y técnico superior de Prevención en Riesgos Laborales y suma a sus 17 años de trayectoria profesional en el sector industrial su presencia activa en el movimiento asociativo gijonés desde que era joven.

–¿Cuáles han sido sus primeras sensaciones como nuevo edil?

–Orgullo y responsabilidad. Orgullo por ayudar en todo lo posible a mi ciudad y responsabilidad porque sé que represento al PSOE, a todos los afiliados y simpatizantes de esta agrupación y del partido en general.

–¿Le ha dado pena que su entrada haya sido por la marcha de Floro, portavoz y último candidato a la Alcaldía?

–Lo que me da pena es no haber podido compartir con Floro el gobierno de esta ciudad, hubiese sido un alcalde fantástico y eso Gijón también lo tiene en cuenta porque el PSOE ganó las elecciones en Gijón. Es una persona de la que todos podemos aprender muchísimo. Da gusto tratar con una persona con las ganas, compromiso y forma de ser y hacer que tiene.

–¿Qué régimen de dedicación va a tener como concejal y cuál será su rol en el grupo municipal?

–No estoy liberado. Tengo que compatibilizarlo con mi trabajo y mi familia. Vengo a sumar, a ser uno más en el equipo de trabajo y a trasladar los problemas reales de nuestros vecinos de la calle al Ayuntamiento.

–Ha debutado en el Pleno pidiendo que el gobierno local suspenda la extensión del Paseo Gastro en Claudio Alvargonzález ¿Le frustra como residente en Cimavilla que Divertia siga adelante con la instalación de la casetas ?

–Por supuesto que me frustra, pero no me sorprende. Es una constatación más de que a este gobierno municipal no le interesa los problemas reales de mis vecinas y vecinos, y una muestra de cómo entienden el gobierno, imposición y decisiones unilaterales, nada de participación y consenso. Priman los intereses de negocios privados frente al bienestar vecinal.

–El presidente de Divertia asegura que el evento es una actividad diurna y familiar que no interfiere en la seguridad nocturna del barrio alto.

–Ante la sobresaturación del barrio de Cimavilla y sus problemas estructurales la iniciativa que se plantea es el Paseo Gastro. Si no quieres taza, pues taza y media. Resulta evidente que la instalación de las casetas en Claudio Alvargonzález aumenta los problemas, de mano se corta uno de los dos accesos de entrada y salida del barrio, y siguen haciendo un llamamiento al aumento de la sobresaturación que ya hay, con los consiguientes problemas de convivencia ciudadana que se generan y en el peor momento, la Semana Grande. Con esa afirmación, el presidente de Divertia lo que hace es justificar el interés que tienen en la privatización de suelo público y atendiendo solo al negocio de unos pocos.

Ocio para el que lo paga

–Su grupo se queja mucho de la política de festejos de Foro, ¿cuál cree que es su mayor carencia?.

–Venden como grandes conciertos para la ciudad conciertos que en otros lugares pasarían como uno más, y cada vez nos alejamos más de la cultura popular porque nos llevan a un modelo en que la cultura se ve como un negocio. Nos están llevando a un ocio y un acceso a la cultura que solo lo puede disfrutar quien lo puede pagar.

–¿Cuál es su postura respecto a la recuperación de la Feria de Begoña en Gijón que tanto han celebrado Foro, PP y Vox?

–Que el socio de gobierno lo ponga como estandarte de libertad, dice mucho de su concepto tan peculiar de libertad. Para nada es un signo de libertad y cultura, más tarde o más temprano esta actividad, debido a la evolución de la sociedad, está llamada a desaparecer. Lo que están haciendo con los toros es una especie de reivindicación política que creo que va en dirección contraria a la que va nuestra sociedad. Por mi parte, toros no.

–También es miembro de la ejecutiva local ¿Cree que a su partido le costará encontrar un candidato para hacer frente a Carmen Moriyón en 2027?

–En este partido hay mucha gente capaz y en disposición de serlo. Los ciudadanos y ciudadanas de Gijón vemos que con este gobierno de derechas estamos totalmente estancados y aislados de otras administraciones. Carmen Moriyón puede engañar durante un tiempo pero no para siempre, porque el resultado de su paso por la alcaldía va a ser otra vez la nada, el cero absoluto.