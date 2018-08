Moriyón ordena un «rastreo exhaustivo» de contratos tras el 'caso Enredadera' La alcaldesa atiende a los medios antes de la ofrenda floral ante la estatua de Jovellanos. / AURELIO FLÓREZ Convoca al Pleno con carácter extraordinario después de que toda la oposición exigiera aclarar cualquier posible relación de la trama con Gijón IVÁN VILLAR GIJÓN. Martes, 7 agosto 2018, 02:34

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha ordenado un «rastreo exhaustivo» de posibles contratos del Ayuntamiento con empresas vinculadas al 'caso Enredadera' y ha convocado a los grupos municipales a un Pleno extraordinario el 16 de agosto para trasladarles las conclusiones de esas indagaciones. El encargo, anunciado ayer por la regidora tras la crítica unánime de la oposición a la falta de información sobre la posible relación de Gijón con la presunta trama delictiva, tiene como destinatarios a la interventora municipal, el secretario de la junta de gobierno, el jefe de la Asesoría Jurídica, la jefa del servicio de Contratación y la secretaria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. «En la comisión de Hacienda ya se informó de palabra de que en las contrataciones del Ayuntamiento no consta ninguna de esas empresas. Pero como eso no parece suficiente, he pedido un informe urgente sobre la posible existencia de esos contratos. Si los hubiera, también pido a los servicios municipales que describan las circunstancias en las que se desarrolló esa contratación, así como la composición de la mesa que lo hubiera adjudicado, enumerando a todos sus miembros», explicó Moriyón durante su participación en la tradicional ofrenda floral a Jovellanos.

La alcaldesa aseguró «no tener dudas» sobre el buen proceder del Ayuntamiento en la adjudicación de obras y servicios, aunque considero que «es como debemos actuar» ante la incertidumbre suscitada al respecto tras trascender varias partes del sumario en las que se apunta al interés de las empresas de la trama en obtener contratos en Gijón, con referencias a supuestas reuniones con técnicos municipales. «Yo no he tenido ningún contacto ni ninguna reunión con las personas que están apareciendo en los medios», apuntó Moriyón, quien añadió que tampoco le consta ninguna petición formal de información por parte de los investigadores.

Comisión no permanente

Antes de que la alcaldesa anunciase su intención de convocar un Pleno extraordinario, este ya había sido reclamado por varios grupos de la oposición, entre ellos el PP. Su portavoz municipal, Pablo González, advirtió de que esa decisión de Moriyón «tiene trampa», pues si la iniciativa parte de la Alcaldía, esta es libre de fijar el orden del día que considere oportuno. «Nosotros mantendremos nuestra petición, en la que incluimos como puntos a tratar la comparecencia de la alcaldesa y la creación de una comisión no permanente sobre la vinculación del Ayuntamiento con la trama 'Enredadera'». Esa comisión tendría entre sus funciones revisar todos los contratos vinculados a las empresas que están siendo investigadas en el marco de la mencionada operación judicial, recabar información sobre cualquier contacto «comercial, técnico o con fines informativos» entre el personal municipal y cualquier persona o empresa relacionada con la trama, y recopilar todos los estudios o informes encargados por el equipo de gobierno sobre los productos y servicios ofrecidos por estas empresas y sobre su implantación en el Ayuntamiento.

Para que prospere una convocatoria impulsada desde la oposición es necesaria la firma de ocho concejales, por lo que el PP invitó al resto de grupos a sumarse a su iniciativa y se mostró abierto a incluir en el orden del día «cualquier pregunta, petición de comparecencia de concejales o nuevas funciones para la comisión». De lograr los apoyos necesarios, podrían llegar a celebrarse dos plenos sobre este asunto, incluso el mismo día. Los populares también exigieron al gobierno municipal «que se persone de inmediato en la causa, para defender los intereses de los gijoneses y el buen nombre del Ayuntamiento».