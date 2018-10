Un concejal del PP de Gijón: «Lo que pasó en Mauthausen no interesa nada» El edil del PP solivianta a la izquierda al justificar la abstención de su grupo al homenaje a las víctimas del campo de concentración nazi M. MORO GIJÓN. Jueves, 11 octubre 2018, 03:32

El concejal del PP Manuel del Castillo enervó ayer a los grupos de la izquierda al justificar la abstención de su grupo a una iniciativa de Xixón Sí Puede para rendir homenaje a las víctimas gijonesas del campo de concentración nazi de Mauthausen, la mayoría de ellos perdedores del bando republicano en la Guerra Civil. «De nada sirve levantar historias que ya pasaron y que no interesan nada a nuestra generación y menos a la de nuestros hijos», espetó.

Del Castillo indicó que, no obstante, que «hay cosas que no se deben olvidar ni repetir». Explicó que él mismo tiene lazos familiares con dos antagonistas durante la contienda civil: el teniente coronel Francisco Buzón, exiliado y 'mano derecha' de Manuel Azaña, y Emilio Esteban-Infantes, mando de la División Azul. «En nuestra familia no queremos revancha ni rencor. Solo nos interesa el mensaje del perdón y la reconciliación», expuso.

Estas consideraciones azuzaron y soliviantaron a la bancada de la izquierda, que consiguió que la proposición para honrar la memoria de las víctimas del campo nazi saliera adelante con apoyos de todos los grupos menos el PP. La iniciativa además estuvo defendida por Emilia Vázquez, del Ateneo Obrero, y Mae Díaz, del movimiento memorialista FAMYR. «A mí me importan los muertos que están en las cunetas de este país», le replicó a Del Castillo el edil de Xixón Sí Puede Álex Zapico, quien reveló que es nieto de víctima de atentado terrorista. Zapico enumeró a continuación el listado de los 30 gijoneses que padecieron todo tipo de calamidades en Mauthausen.

El portavoz socialista, José María Pérez, afeó al PP por confundir el nazismo con otro régimen al que añora. «Que haya que venir al Pleno para hablar de víctimas del nazismo y que nos volvamos a encontrar que es una apelación al odio es vivir en otro siglo y no entender nada tras 40 años de democracia», reprochó.

Desbloqueo

El Pleno también forzó a la alcaldesa y líder regional de Foro, Carmen Moriyón, a realizar acciones en aras a desbloquear en el Senado la tramitación de la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. También se aprobó por una unanimidad una iniciativa de Xixón Sí Puede para diseñar un plan estratégico de las artes escénicas.

Además, se dio respaldo a cuatro declaraciones institucionales sobre 'el 11 de octubre, el día internacional de la niña 2018', sobre la violencia contra cargos públicos, a favor del Día de la Reciella y a favor de impulsar las conexiones aéreas de Asturias.