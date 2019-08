El Chas plantea al Consistorio compartir el uso de Las Mestas para potenciar la hípica Jesús Kocina. / CITOULA Sería necesario conectar las cuadras municipales con el club aprovechando el paso subterráneo de la senda en Albert Einstein MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 23 agosto 2019, 02:08

Al Club Hípico Astur (Chas) le hace falta espacio para sus competiciones ecuestres y enfrente tiene unas instalaciones que solo se usan unos pocos días al año. Optimizarlas permitiría un importante desarrollo de la hípica en la ciudad y ese es el planteamiento que el presidente del Chas, Jesús Kocina, ha llevado a los responsables municipales. Hasta ahora solo se han producido los primeros contactos, aunque con buena sintonía entre las partes. El concejal de Deportes, José Ramón Tuero, indicó que «quedamos emplazados para septiembre».

¿Cuál es ese planteamiento? Jesús Kocina resaltó el «éxito deportivo y social» que tiene la hípica en Gijón. Por un lado, los concursos que organiza el Chas, con 450 jinetes que pasan unos diez días en Gijón. Por otro, el centenar largo que participa en el Concurso de Saltos Internacional Oficial (CSIO) de Las Mestas, que dura cinco días. Kocina indicó que «queremos aportar, favorecer la economía de la ciudad. Nosotros podemos ser un complemento perfecto de Las Mestas y lograr mayor repercusión».

El presidente del Chas insiste en que el club «no quiere nada. Nosotros tenemos un problema de espacio y hemos tenido que dejar gente fuera. Pero a 50 metros hay naves con boxes que se usan una semana al año, así como una pista de arena para el calentamiento de los caballos. Podemos darles utilidad», defiende. El planteamiento también incluye que los concursos organizados por el Chas y el Ayuntamiento «estén más próximos en el calendario para que los jinetes que vienen a Las Mestas estén quince días en la ciudad. Es cuestión de aunar voluntades y de lograr una gestión conjunta. Podemos convertir a Gijón en el epicentro de la hípica europea», remarca Jesús Kocina.

No se trata solo de «optimizar los espacios para los dos concursos y que el de Las Mestas solo dure cinco días», sino que también habrá que solventar algún problema logístico, como el de conectar los boxes con el Chas salvando la avenida de Albert Einstein. Kocina indicó que «hay que analizarlo, pero una posibilidad puede ser aprovechar la senda subterránea al lado del río. Además, hay que tener en cuenta que sería temporal, solo en agosto».

Terrenos en peligro

El Chas no quiere nuevos terrenos, pero tampoco perder los que ya tiene. El caso es que unos 6.000 metros cuadrados de su recinto que están pegados a la avenida de Justo del Castillo fueron expropiados por Fomento en su momento para construir esa carretera. Un cambio de planes hizo que la vía discurriera algo más alejada y los terrenos en cuestión fueran devueltos al Ayuntamiento. Hace unos meses, los técnicos municipales los midieron, por lo que el Chas teme que se los quiten. «Al Ayuntamiento no le sirven para nada. Cuando los midieron, pedimos una prórroga del uso, pero entonces cambió la Corporación y ahora no sabemos qué va a pasar. Si hay problemas, creo que nos los podrían ceder o vender barato, porque toda esa zona está cerrada por el Chas desde hace muchos años». La preocupación es tal que Kocina teme que el club pueda llegar a desaparecer si pierden esos terrenos, ya que se trata de la zona donde se encuentran los boxes de los caballos.

Otro espacio motivo de preocupación es un terreno de 19.000 metros cuadrados aledaño a Albert Einstein y que pertenece al Grupo Ganax. Está valorado en unos tres millones pero el problema es «¿qué uso le van a dar?». El presidente del Chas cree que en ese lugar no tendría cabida otro destino que no fuera el deportivo, por lo que espera que las autoridades municipales también les puedan echar una mano para aclarar este asunto.

Las conversaciones para abordar todos estos asuntos se intensificarán a partir de septiembre.