El ciclo de 0 a 3 años arranca el curso con 280 niños en lista de espera
El próximo día 14 un millar de personas están citadas al examen para entrar en la bolsa de empleo de las escuelas infantiles de Gijón
GIJÓN. Viernes, 6 septiembre 2019

Los más pequeños han sido la 'avanzadilla'. Los casi 400 niños y niñas de menos de tres años matriculados en las escuelas infantiles de Gijón arrancaron ayer el curso. No faltaron las lágrimas y los disgustos en un día tradicionalmente difícil para los pequeños, apenas unos bebés en algunos casos, y para sus familias. Y eso que durante unos días realizarán el denominado periodo de adaptación, asistiendo solo durante unas horas al centro, y en muchos casos acompañados de sus padres. Sea como fuere, primer día superado para los alumnos de la primera etapa de Educación Infantil, a la espera de que el próximo martes se sumen los estudiantes del segundo ciclo de Infantil y Primaria.

En las doce escuelas públicas de Gijón, el curso ha arrancado con mayor normalidad y tranquilidad que en la vecina Oviedo, donde el Consistorio prescindió de 26 trabajadoras tres días antes de la apertura de los centros. Es cierto que aquí hubo protestas porque había muchas educadoras de baja y sus puestos no se estaban cubriendo, pero en teoría las aulas abrieron con esas situaciones corregidas. En el mes de julio se comunicaron las necesidades de cada escuela. Por ejemplo, en Nuevo Gijón faltaban dos educadoras a tiempo completo. También en Pegoyinos, donde además sobraban otras dos a tiempo parcial. En total, faltaban ocho personas a jornada completa y 'sobraban' seis a tiempo parcial, que había que reubicar. En los últimos días se ha comunicado a varias trabajadoras el cambio en el tipo de jornada y las afectadas ya han solicitado sus nuevos destinos.

Además, el próximo sábado día 14 más de un millar de personas inscritas en el proceso están llamadas a hacer el examen para su incorporación a la bolsa de empleo de las escuelas, que debe permitir cubrir las necesidades urgentes de efectivos, como las ocurridas este verano.

780 solicitudes

Pero la ciudad no logra superar el problema que arrastra en este nivel educativo: la oferta no logra ni de lejos cubrir la demanda. Durante el periodo de matriculación se presentaron 780 solicitudes. Más de la mitad iban a quedar fuera. Finalmente, según los listados definitivos, hay 280 pequeños en lista de espera, con escasas posibilidades de acceder a una plaza a lo largo del curso. A eso hay que sumar las decenas de nonatos, bebés que nacerán en los próximos meses y cuyas familias confían en que se pudieran incorporar una vez cumplida la edad mínima. Pero no todos lograrán plaza. Se dan casos como la escuela de Viesques, donde hay nada menos que 26 niños en espera para el nivel de 2 a 3 años. En Los Raitanes hay 27 esperando para poder entrar en las aulas de 1 a 2 años. Imposible dar respuesta a todos.

Gijón confía en sumar próximamente dos centros nuevos. El primero será el de Contrueces, ubicado entre las calles Río Sella e Irene Fernández Perera. De hecho, la alcaldesa se ha marcado como objetivo poder abrir sus puertas en octubre, aunque aún está pendiente la licitación de todo el mobiliario y debería abrirse luego la solicitud de plazas. La construcción de esta nueva escuela infantil cuenta con un presupuesto de 1,6 millones de euros.

Antes que la de Contrueces se había aprobado la conversión del viejo colegio de Cabrales en escuela infantil, pero ese proyecto tardará más. Aún debe salir a licitación dicho proyecto, que se llevará 2,9 millones.