PP y Ciudadanos reclaman el estudio de otras opciones

«No parece lógico hacer anuncios sin opción a debate». Los grupos municipales del PP y Ciudadanos reclamaron ayer al equipo de gobierno que estudie opciones diferentes al cierre del anillo navegable como incidir en una mayor limpieza del canal y utilizar el sistema de compuertas en función del régimen de mareas. El portavoz popular, Alberto López-Asenjo, reclamó al gobierno local «mucho sentido común y no precipitarse en anuncios» porque, a su juicio, «hay alternativas que deben ser estudiadas». López-Asenjo criticó que el edil de Medio Ambiente, Aurelio Martín (IU) «quiere dar argumento técnico a la solución más fácil» cuando en su opinión una medida así «debe ser más consensuada y responder a planteamientos ecosistémicos y no a ocurrencias». Lamentó además que PSOE e IU no sean capaces de extrapolar medidas como las de otras ciudades europeas con anillos navegables con compuertas. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, insistió en la búsqueda de alternativas al cierre. «Pensamos que detrás de este problema puede haber una cuestión de carácter económico, ya que desde el Ayuntamiento no se quiere asumir el coste de limpieza y mantenimiento», indicó. «Una vez más vemos como se opta por la solución más fácil aún a costa de suprimir una instalación deportiva», agregó.